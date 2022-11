De Red Bull Racing e-scooter is net zo krankzinnig als je verwacht

Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machinaal leren voordat hij is beoordeeld door een menselijke redacteur in uw moedertaal.

(Pocket-lint) - Je wist dat Red Bull Racing geen doorsnee e-scooter zou maken, en de RBS#01 stelt niet teleur.

Zoals je zou verwachten, is de RBS#01 een van die gadgets die onmiddellijk herkenbaar zijn als behorend tot de Red Bull Racing-familie. Het heeft de beroemde rode en zwarte kleurstelling die je op een Formule 1 circuit ziet rondrijden, en daar houden de overeenkomsten niet op.

Om te beginnen is de RBS#01, net als een sportwagen, voorzien van opgeboorde remmen, zodat hij je kan stoppen wanneer dat nodig is. Hij is ook krachtig dankzij een 750W motor die een topsnelheid van ongeveer 28mph belooft. Met de 760Wh batterij kun je met één keer opladen ongeveer 37 mijl afleggen. De grote wielen en brede banden helpen daar waarschijnlijk niet bij, maar ze zien er wel goed uit.

POCKET-LINT VIDEO OF THE DAY

Dankzij de koolstofvezel constructie weegt het geheel slechts 23 kg. En dan is er nog het oversized rijdek om ervoor te zorgen dat je zo stabiel mogelijk bent, ongeacht welke straat vol kuilen je afrijdt. Volgens Red Bull Racing komt dit alles neer op een e-scooter die toegankelijk is, zelfs voor wie net begint.

Een ding dat niet toegankelijk is, is de prijs. Red Bull Racing wil 6.000 dollar voor het ding, hoewel er een optie is van 600 dollar vooraf + renteloze maandelijkse betaling als je er echt een wilt. Je kunt nu op de wachtlijst gaan staan. Of die lang zal zijn, weten we niet.

Geschreven door Oliver Haslam. Bewerken door Rik Henderson.