Noblechairs introduceert zijn Legend-serie gamestoelen

(Pocket-lint) - Noblechairs heeft zijn nieuwste gaming stoel aangekondigd, en hij heet de Legend.

De nieuwe stoel ontleent zijn ontwerp aan de gestroomlijnde vorm van de Icon-stoel van het merk en combineert dat met de op de auto geïnspireerde uitsparingen van de Epic, met toevoeging van hoogwaardige functies zoals de verstelbare lendensteun van de Hero-stoel.

Het resultaat is een cocktail van de meest gewilde functies van het merk, allemaal in één stoel. Als u op zoek bent naar alle verstelmogelijkheden van het vlaggenschip, maar de voorkeur geeft aan een slanker ontwerp, dan zou dit het model voor u kunnen zijn.

Zoals gebruikelijk beschikt de stoel over 4D-armleuningen, een schommelmechanisme, hoogteverstelling en relaxfunctie.

Hij is verkrijgbaar in verschillende afwerkingen, met als meest opvallende de nieuwe driekleurige zwarte, witte en rode optie. Deze geeft ons een beetje een Mass Effect vibe.

Hij is ook verkrijgbaar in zwart, bruin of wit PU leer, voor een meer ingetogen klassieke look.

Als je liever iets meer ademend hebt, kun je kiezen voor de TX editie, met een zachte stoffen bekleding in een antraciet kleurstelling.

De Noblechairs Legend is vanaf vandaag verkrijgbaar en de prijzen verschillen per kleur:

De opties Zwart, Java en Tricolour kosten $689 / £459,95 / €539,90.

De witte editie is verkrijgbaar voor $669 / £449,99 / €519,90.

De TX-serie kost 639 dollar.

Geschreven door Luke Baker.