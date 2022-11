Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machinaal leren voordat hij is beoordeeld door een menselijke redacteur in uw moedertaal.

(Pocket-lint) - De smartphone stabilisatoren van Zhiyun zijn al lange tijd favoriet bij mobiele filmmakers en content creators.

Het merk heeft nu zijn nieuwste toevoeging aan de populaire Smooth line-up geïntroduceerd, de Smooth 5S, ontworpen om te voorzien in al uw smartphone-filmbehoeften in één draagbaar pakket.

De Zhiyun Smooth 5S heeft verbeterde magnetische stalen motoren die grotere en zwaardere smartphones aankunnen dan de vorige modellen.

Hij is ook ontworpen met externe lenzen in gedachten, met een bredere telefoonklem en genoeg grunt om het extra gewicht aan te kunnen.

Hij heeft een ingebouwde invullamp aan de achterkant, die kan worden gebruikt in combinatie met twee modulaire magnetische lampen om elke scène te verlichten.

De lamp bevindt zich op de stabilisatiearm en heeft een temperatuur van 5000K met een CRI van 90+ en een uitgangsvermogen van 2 watt. Zhiyun zegt dat het tot 15 vierkante meter kan verlichten, in alle richtingen.

De gimbal ondersteunt zowel verticale als horizontale opnamen en houdt een reeks intuïtieve bedieningselementen binnen handbereik.

Het laadt in slechts 2 uur op via USB PD snelladen en biedt een enorme opnametijd van 25 uur op een enkele lading.

De ZY Cami companion app biedt functies zoals AI-tracking, gebarenbesturing, klonen en motion time-lapse functionaliteit.

Hij is verkrijgbaar in twee kleurstellingen, een professionele zwart-grijze optie of een stormtrooper-eske zwart-witte variant.

De Zhiyun Smooth 5S is vanaf vandaag verkrijgbaar voor $219 / £219 / €239.

Geschreven door Luke Baker.