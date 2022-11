Hummer's EV e-bike is precies zo krankzinnig als je zou verwachten

Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machinaal leren voordat hij is beoordeeld door een menselijke redacteur in uw moedertaal.

(Pocket-lint) - Als je je voorstelt wat een Hummer e-bike zou kunnen zijn, kom je uit bij de Hummer EV e-bike met vierwielaandrijving - en nu kun je er een kopen.

GMC zit nog midden in zijn Hummer EV-uitrol, maar lanceert nu al een bijbehorende e-bike, hoewel het die niet echt bouwt. In plaats daarvan heeft de autofabrikant een deal gesloten met een bedrijf dat e-bikes maakt voor wetshandhavers en het laat het bouwen van de fiets over aan de mensen van het in Fort Wayne gevestigde Recon.

Het resultaat is de snappily-named "Hummer EV all-wheel drive e-bike" en een paar 750W hub motoren. Ze bieden een piekvermogen van 2.400W met een startprijs van 3.999 dollar. GMC zegt dat het energiepakket waterdicht is en dat de fiets goed is voor snelladen in ongeveer vier uur. Het bereik wordt genoemd tussen de 40 en 50 mijl.

Reserveringen zijn nu ook open op een speciale gmcebike.com website. Wat de leveringen betreft, is ons verteld dat mensen die nu hun reservering plaatsen de leveringen in het eerste deel van december zullen zien.

Eenmaal op de weg zorgen de dubbele motoren voor een koppel van 160 Nm en een topsnelheid van 28 mph. Hij lijkt zelfs een beetje op de Hummer trucks dankzij de enorme dikke banden en een vorm waardoor hij niet zou misstaan in een post-apocalyptische film.

Het lijdt geen twijfel dat de Hummer e-bike, net als zijn vierwielige broer, een verworven smaak is. Maar je kunt er nu een bestellen in elke kleur die je wilt, zolang het maar een witte en zwarte combinatie is.

Geschreven door Oliver Haslam.