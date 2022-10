Amusante slecht vertaalde t-shirts die je zullen doen grinniken

Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machinaal leren voordat hij is beoordeeld door een menselijke redacteur in uw moedertaal.

(Pocket-lint) - Wij houden wel van een grappig t-shirt en natuurlijk houden we ook van uitstekende geek-t-shirts. Er is echter een bepaalde klasse t-shirts die om andere redenen grappig zijn, zoals deze die zijn gedrukt op basis van slechte vertalingen.

De resultaten zijn bijzonder grappig en er is een Twitter-account dat ze regelmatig verzamelt en deelt. Daarom hebben we enkele van de beste voor u geselecteerd.

Verblijf in groenten

Zoveel gemengde boodschappen bij deze. Je moet niet alleen je drugs opeten, maar ook niet naar school gaan en in de groenten blijven.

We weten zeker dat Joe Biden deze woorden nooit in deze volgorde heeft gezegd.

Thinger wurgt

Stranger Things is zeker populair geweest en heeft ongetwijfeld veel verschillende merchandising opgeleverd. Sommige zijn echter van betere kwaliteit dan andere.

Deze is daar een voorbeeld van. Het is niet eens een kleur die je associeert met Stanger Things. Maar misschien wel met Thinger Strangs?

Don't English

Dit ene t-shirt is bijna een perfecte samenvatting van de rest van de t-shirts in dit artikel. Een puinhoop van slecht vertaalde shirts met echt slecht Engels.

Crème aanval?!

We weten eerlijk gezegd niet wat we hierover moeten zeggen. Hoewel deze etalagepop er zeker niet "levend van plezier" uitziet.

Heb een mes dag

Een slecht vertaald t-shirt of het perfecte cadeau voor de chef-kok of seriemoordenaar in je leven?

Originele werken creëren

Dit t-shirt lijkt te suggereren dat het slecht is om andermans werk te kopiëren en dat je in plaats daarvan je eigen werk moet maken. Maar het wordt wel gezegd met bijna wartaal in spelling en grammatica. Wat volgens ons best origineel is.

Liefde is kort

We nemen aan dat dit t-shirt is gemaakt door iemand wiens hart onlangs is gebroken, maar de tweede regel doet ons twijfelen.

Kate Moss fan?

Ok, dus dit is technisch gezien geen t-shirt, maar toch een om te bewonderen. Nemen we aan dat dit een lijst is van dingen die de drager gelukkig maken? Of misschien is het de naam van een obscure band.

Veel beter niet

We stellen voor om dit t-shirt niet te dragen. Je krijgt zeker interessante vragen als je dat wel doet.

Hoe zit het met die sporten?

Dit t-shirt ziet eruit als iets wat je zou dragen als je niets van sport weet, maar er gewoon bij wilt horen.

Voor de liefde voor bijen

We houden van bijen. Ze zijn een belangrijk onderdeel van het ecosysteem en ze doen essentieel werk. Maar we houden niet genoeg van ze om nectar te huilen.

Niet alleen t-shirts

Misschien is deze alleen bedoeld voor mensen die echt van truien houden? We weten dat we in deze tijd van het jaar van lekkere zachte warme houden.

Iets iets iets

Bij sommige van deze t-shirts stonden we perplex en probeerden we te ontcijferen wat het ontwerp wilde zeggen.

Zeer belangrijk

Het oude gezegde luidt dat kennis macht is. Maar het nieuwe gezegde is dat kennis is als een broek, onzichtbaar maar erg belangrijk. Klinkt logisch.

Kus de jongens

Kiss the boys and make them cry heeft hier een verrassend donkere draai aan gegeven.

Een beetje extreem eerlijk gezegd.

Nooit!

Dit is een rare die een vreemde en prachtige gemengde boodschap afgeeft. Geef nooit op of geef niet op door elkaar wordt never don't give up.

Veel plezier.

Als er iets is wat we allemaal willen, is het een goede dag hebben. Maar we veronderstellen dat een goede dood ook leuk zou zijn.

Wish you were beer

Heb je ooit naar iemand gekeken en gewenst dat het een biertje was in plaats van een persoon? Nou, dit kleine meisje zeker wel.

Een wijs gezegde

Wij hebben het gevoel dat dit wijze woorden zijn, waarvan de betekenis verloren is gegaan in de vertaling.

Geschreven door Adrian Willings.