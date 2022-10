Rare oude uitvindingen en rariteiten van weleer

Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machinaal leren voordat hij is beoordeeld door een menselijke redacteur in uw moedertaal.

(Pocket-lint) - Sinds het begin der tijden heeft de mensheid allerlei vreemde en wonderlijke uitvindingen gedaan. Sommige verschenen ver voor hun tijd en werden ondergewaardeerd.

Andere zijn intrigerende rariteiten, vaak met onverwachte toepassingen en verborgen verrassingen.

Het Museum of Curiosities is een Twitter-account dat is gewijd aan het verzamelen van deze snuisterijen, gadgets, gizmos en rariteiten. Het is de moeite waard om het te volgen om een aantal briljante rariteiten te zien. We hebben enkele van onze favorieten verzameld.

Een merkwaardige oranje

Dit is een leuk dingetje. Een set parfumflesjes die eruit zien als een sinaasappel. Elk segment is een individuele fles met een totaal van acht in de huid.

POCKET-LINT VIDEO OF THE DAY

Een multifunctionele radiator

Uit het Victoriaanse tijdperk komt een uitvinding die ideaal is voor multitasking. Dit is een radiator die ook dienst doet als broodverwarmer.

Volgens anderen kun je er ook je schoenen mee drogen of hem gebruiken als kattenbed.

Een gekke driewieler

Dit is een gekke driewieler uit de jaren dertig. De ontwerpen waren toen fel, vet en in-your-face. Zouden we nu kinderen op zo'n ding over straat zien rijden? Waarschijnlijk niet.

Kleine boeken in boeken

Boekenliefhebbers zullen dit zeker waarderen. In 1757 maakte een boekbinder in Nederland blijkbaar een klein boekenplankje met miniboekjes en stopte het weg in een ander, groter boek. Vreemd en prachtig.

Efficiënte lezing

Als je van multitasking houdt, dan zul je dit zeker leuk vinden. Het is een 300 jaar oud apparaat om meerdere boeken tegelijk te openen (en te lezen). Waarom slechts één lezen als je er zeven kunt lezen?

Koffiezetapparaat voor in de auto

U hebt zich waarschijnlijk wel eens verbaasd over de verschillende accessoires die u handig in moderne motorvoertuigen vindt. Maar autofabrikanten stoppen al jaren dingen in auto's.

In de late jaren 50 installeerde Volkswagen blijkbaar optionele koffiezetapparaten in zijn auto's. Handig, maar waarschijnlijk niet erg veilig.

Complexe bedrading

Wij vinden het prachtig om te zien hoe de technologie in de loop der jaren is veranderd. En deze foto uit de late jaren 1950 toont wat nu gezien kan worden als een "primitieve computer", maar destijds een wonder van IBM-techniek was.

Retro radio's

Radio's waren misschien niet zo chic als moderne muziektechnologie of zelfs als de telefoon in je zak, maar dat betekent niet dat ze er niet geweldig uit konden zien. Hier zijn enkele geweldig uitziende Art Deco radio's uit de jaren 1930.

Razzle Dazzle camoflage

Je hebt waarschijnlijk wel eens gehoord van de moderne stealth-technologie die wordt gebruikt op militaire vliegtuigen en voertuigen, maar heb je ooit Razzle Dazzle-camouflage gezien?

Dit was een soort camouflage die tijdens WO1 op geallieerde schepen werd geschilderd om de vijand te verwarren. Het was geïnspireerd door de Britse marinier Norman Wilkinson en was bedoeld om het moeilijk te maken om de schepen nauwkeurig te bereiken. Zo werden ze moeilijker te raken.

Dubbele brede limousine

Jay Ohrberg is beroemd voor het maken van behoorlijk gestoorde auto's, waaronder experimentele voertuigen voor TV shows en films. Dit is een van zijn creaties, een "double wide" limo. Niet echt praktisch, maar zeker merkwaardig.

Casio EG-5 cassettespeler

Deze geweldige creatie dateert uit de jaren 80. Het is een gitaar/cassettespeler en recorder combo. Ideaal als je wilt jammen en tegelijkertijd je eigen muziek wilt opnemen?

Rare TV

Hier is een vreemde en prachtige Philco Predicta televisie uit de jaren 50. Zeker, het is misschien klein vergeleken met moderne TV's, maar het ontwerp is zeker eigenzinnig.

Herbruikbare boodschappenlijst

Een stuk papier en pen gebruiken om een boodschappenlijstje te schrijven is zo archaïsch. Maar je telefoon gebruiken om het te noteren is ook een beetje te saai. Wat dacht je van deze herbruikbare boodschappenlijst.

Grasmaaier met airconditioning

Sommige van deze uitvindingen zijn duidelijk ver voorbij hun tijd en zijn misschien een beetje overbodig.

Zoals deze zitmaaier met airconditioning. Er is een reden dat ze niet algemeen zijn tientallen jaren nadat ze voor het eerst werden uitgevonden.

Geschreven door Adrian Willings.