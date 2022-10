SteelSeries heeft de Apex Pro TKL opgewaardeerd en nog sneller gemaakt

Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machinaal leren voordat hij is beoordeeld door een menselijke redacteur in uw moedertaal.

(Pocket-lint) - De SteelSeries Apex Pro TKL is al een van de beste tenkeyless toetsenborden die er zijn, maar nu heeft het bedrijf het nog beter gemaakt.

Toen de Apex Pro TKL terug in 2019 werd gelanceerd, kwam het met een aantal behoorlijk geweldige functies, waaronder een aantal handige RGB-verlichting, een klein handig scherm en de OmniPoint-schakelaars van het bedrijf. Die schakelaars waren al enkele van de snelste die er zijn (ideaal voor snel gamen) en dus aantrekkelijk voor pro-gamers. Nu heeft SteelSeries ze echter nog beter gemaakt.

De Apex Pro TKL is nu opgewaardeerd met nieuwe en verbeterde OmniPoint 2.0 schakelaars. Deze switches bieden aanpasbare activering, met een keuze uit 37 verschillende niveaus van activering tussen 0,2 mm en 3,8 mm. Het resultaat hiervan is een razendsnelle reactietijd van 0,54ms.

SteelSeries beweert dat dit betekent dat deze schakelaars 11 keer sneller reageren dan traditionele schakelaars die je in andere, mindere toetsenborden vindt. Stel het toetsenbord in op 0.2mm activering en dat maakt de activering ook 10 keer sneller. Deze instellingen kunnen per toets worden aangepast en ook worden aangepast aan de game die je speelt.

Dit betekent dat u uw toetsenbord kunt aanpassen om een korte activering te hebben voor snelle FPS-games, maar een langere worp voor alledaags typen of meer ontspannen game-ervaringen.

OmniPoint 2.0 biedt ook de mogelijkheid om twee acties toe te voegen aan een enkele toets, afhankelijk van hoe ver u deze indrukt. Je kunt dus met gemak een combo instellen om verschillende acties uit te voeren.

De verbeterde Apex Pro TKL is nu ook beschikbaar in twee verschillende varianten met een draadloos model dat zowel krachtige 2.4GHz Quantum 2.0 Dual Wireless-technologie als Bluetooth 5.0 bevat.

Dit alles wordt afgerond met het OLED smart display zodat je systeeminformatie of chatberichten en andere zaken in één oogopslag kunt zien.

De SteelSeries Apex Pro TKL Wireless is nu verkrijgbaar voor $249,99 US, €269,99 EU, of $289,99 AP. Als alternatief is het bedrade model $189,99 US, €219,99 EU, of $219,99 AP.

Geschreven door Adrian Willings.