(Pocket-lint) - Als u een gat van £4.000 in uw zak hebt en een voorliefde voor de beste muziekkwaliteit die voor geld te koop is, heeft Astell&Kern zojuist zijn nieuwe vlaggenschip, de draagbare muziekspeler, gelanceerd: de A&ultima SP3000.

De SP3000 heeft een behuizing van luxe roestvrij staal, is gebouwd om lang mee te gaan en ziet er uit als de ster van de show, met het kenmerkende hoekige ontwerp van Astell&Kern aan de randen en de kroon in horloge-stijl.

Het is 's werelds eerste digitale audiospeler die gebruik maakt van Independent Dual Audio Circuitry, dat de gebalanceerde en ongebalanceerde uitgangen volledig van elkaar scheidt voor de zuiverst mogelijke geluidskwaliteit. Het is ook de eerste speler die gebruik maakt van de nieuwe AK4499EX DAC-chip van Asahi Kasei, die de digitale en analoge signaalverwerking van elkaar scheidt om de geluidskwaliteit nog verder te verbeteren.

En hoewel de focus hier ligt op hi-fi onderweg, kan de SP300 ook dienst doen als een zeer capabele streaming hub voor een hi-fi systeem.

Andere hoogtepunten zijn Qualcomm's krachtige Snapdragon 6125 Octa-Core processor en ondersteuning voor hoge-resolutie aptX-HD en LDAC draadloze streaming. Met alle belangrijke formaten aan boord, inclusief MQA en DSD512, kan de SP3000 zowat alles afspelen wat je van hem vraagt, inclusief verbinding maken met streamingdiensten en hij is ook Roon Ready.

Het stijlvolle ontwerp wordt gecompleteerd door een nieuw 5,46 inch full-HD display en een nieuw ontworpen scherminterface, die eenvoudiger te bedienen is dan voorheen. Hij wordt geleverd met een stijlvolle lederen hoes en is nu verkrijgbaar in een zwarte of zilveren uitvoering voor € 3799.

Om het luxepakket voor de audiofiel onderweg compleet te maken, heeft Astell&Kern ook een tipje van de sluier opgelicht over de nieuwe Odyssey-hoofdtelefoon, die is ontworpen in samenwerking met Empire Ears, een bedrijf dat in-ear-monitoren produceert.

Deze hoofdtelefoon, met een 10-drivers Quadbrid-systeem van dubbele W9+ subwoofers, vijf balans armaturen, dubbele elektrostatische en een W10 botgeleider, en niet te vergeten een nogal chique handgemaakt ontwerp, zal tegen het eind van het jaar verkrijgbaar zijn en kost £ 3499.

Geschreven door Verity Burns.