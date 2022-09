Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machinaal leren voordat hij is beoordeeld door een menselijke redacteur in uw moedertaal.

(Pocket-lint) - Laden op zonne-energie wordt wel de technologie van de toekomst genoemd. En inderdaad, het is momenteel een van de schoonste manieren om aan de benodigde stroom te komen. Maar opladen op zonne-energie kan ook behoorlijk traag zijn.

Tenminste, dat was vroeger het geval.

Op de laatste dag van augustus heeft Jackery, wereldwijd marktleider op het gebied van zonne-energie, een product uitgebracht dat het spel wel eens helemaal zou kunnen veranderen. Het gaat om de Solar Generator 1000 Pro, een upgrade van het vorige model van de fabrikant.

De Solar Generator 1000 Pro is de ultieme oplossing als het gaat om het opvangen en gebruiken van zonne-energie. Het is een revolutionair product dat het opladen op zonne-energie volkomen veilig maakt en, wat nog belangrijker is, sneller dan ooit.

In essentie is de Solar Generator 1000 Pro ontstaan toen Jackery zijn beroemde Solar Generator 1000 een volledige upgrade gaf.

Het nieuwe product kan alles wat de oude deed, alleen beter. De generator bestaat uit twee cruciale onderdelen: de SolarSaga 200W zonnepanelen en het draagbare Explorer 1000 Pro power station.

De zonnepanelen, vier in totaal, vangen zonne-energie op en zetten die om in stroom. De elektrische energie wordt overgebracht naar het energiestation, dat ze opvangt en opslaat. Ten slotte levert het station een vermogen dat voor verschillende doeleinden kan worden gebruikt.

Dit alles klinkt misschien bekend in de oren van iedereen die bekend is met oplaadsystemen op zonne-energie. Het sterkste punt van de Solar Generator 1000 Pro is echter de efficiëntie en snelheid.

Het systeem kan in minder dan twee uur - 1,8 uur precies, volgens de fabrikant - worden opgeladen tot de volledige capaciteit. Dit is te danken aan de geavanceerde Ultra-Charging werking van de generator. Dankzij deze technologie kunnen de zonnepanelen een input leveren tot 800 watt, wat een snelle oplading mogelijk maakt.

Maar de Solar Generator 1000 heeft nog een ander voordeel: hij kan worden opgeladen via een stopcontact. En om de snelheid van het oplaadsysteem op zonne-energie te illustreren: het opladen via de muur neemt evenveel tijd in beslag als het opladen via zonne-energie.

Jackery heeft er altijd op gelet dat zijn producten veilig zijn. Uiteraard is dezelfde aanpak gehanteerd bij de bouw van de Solar Generator 1000 Pro.

De centrale, Explorer 1000 Pro, wordt geleverd met een geavanceerd BMS-systeem dat een slimme controle biedt over elk accupakket en zelfs individuele cellen. Constante batterijbewaking betekent een langere levensduur, maar dat is niet alles wat deze centrale in petto heeft.

Temperatuurcontrole is ook inbegrepen om oververhitting te voorkomen. Het systeem is gebouwd om overtollige warmte snel en effectief af te voeren, waardoor de Solar Generator 1000 Pro nog veiliger is.

Wat betreft de stroomingang en -uitgang is de generator voorzien van gespecialiseerde AC-poorten die een gestage stroom leveren via zuivere sinusgolven. Dit betekent dat alles wat op de generator is aangesloten volledig veilig is tegen stroompieken en beschermd is tegen schade.

Maar de Solar Generator 1000 Pro is niet alleen veilig in het gebruik. De behuizing van de centrale is ontworpen om zo handig en betrouwbaar mogelijk te zijn.

In het bijzonder heeft de Explorer 1000 Pro een zeer schokbestendig ontwerp, waardoor hij probleemloos functioneert op de meeste oppervlakken, ongeacht hoe oneffen deze ook zijn. In feite kun je deze zonne-krachtcentrale gebruiken tijdens het rijden op een hobbelige weg en de prestaties zal niet veranderen in het minst.

Tot slot was er veel aandacht voor het maken van de generator zeer stil. Tijdens het opladen produceert de Explorer 1000 Pro centrale een geluidsniveau van minder dan 46 dB. Ter vergelijking: de gemiddelde luidheid van een vogelroep is ongeveer 44 dB, terwijl het achtergrondgeluid in een restaurant kan oplopen tot 60 dB.

Met andere woorden, we kunnen gerust stellen dat de Solar Generator 1000 Pro bijna geruisloos oplaadt.

De Explorer 1000 Pro is een robuuste centrale die gebouwd is om onder moeilijke omstandigheden probleemloos te functioneren. Die robuuste constructie verhindert echter niet dat het station handig in de hand ligt.

De behuizing is ergonomisch ontworpen met een inklapbare handgreep die het uiterst gemakkelijk maakt om te vervoeren. Verrassend voor zijn vermogen heeft de Explorer 1000 Pro relatief kleine afmetingen. Het krachtstation meet ongeveer 340 x 262 x 256 mm (13,4 x 10,3 x 10 inch).

Nog beter, het station is helemaal niet zwaar, met een gewicht van ongeveer 11,5 kg of 25 pond. Hoewel dat gewicht een belemmering vormt om met het station rond te lopen, is het geen probleem om het op te pakken en over te zetten.

Het compacte ontwerp maakt de Solar Generator 1000 Pro ideaal voor buitenactiviteiten zoals wandelen of vissen, kamperen, en nog veel meer.

De Solar Generator 1000 Pro wordt geleverd met vier SolarSaga 200W of twee SolarSaga 80W panelen. SolarSaga 80W heeft een dubbelzijdige absorptie en vertegenwoordigt de nieuwste ontwikkeling in zonne-energietechnologie.

Deze fotovoltaïsche panelen zijn de eerste ter wereld die gecertificeerd zijn door TÜV Rheinland, een toonaangevend testbedrijf op het gebied van kwaliteit, veiligheid en duurzaamheid. Het is dan ook geen verrassing dat de SolarSaga-panelen uitzonderlijke prestaties leveren, met een rendement dat 25% hoger ligt.

De panelen zijn even indrukwekkend aan de binnenkant als aan de buitenkant. Ze zijn gemaakt van een reflecterend materiaal dat het gebruik van zonne-energie verder stimuleert.

Het beste van alles is dat deze zonnepanelen zijn gebouwd om zelfs in zware omstandigheden te blijven werken. Ze zijn stofdicht en waterdicht en blijven praktisch intact, zelfs bij langdurige zware regenval.

De Solar Generator 1000 Pro is gemaakt om energie te verzamelen en gedurende lange tijd voldoende stroom te leveren.

Naast het feit dat hij zeer snel op te laden is, kan deze zonne-energiecentrale maar liefst een heel jaar stand-by blijven. En dat is met zijn batterijniveau op 80%.

De generator kan 1.000 keer volledig worden opgeladen, wat betekent dat hij een decennium lang meegaat als hij één keer per week wordt gebruikt. De opgewaardeerde Solar Generator 1000 Pro ondersteunt 100W USB-ingang, wat betekent dat de 1000 Pro uw telefoon en laptop veel sneller kan opladen.

Misschien wel het beste nieuws over de Solar Generator 1000 Pro is dat u deze nu kunt bestellen. Dit revolutionaire product wordt geleverd met een volledige garantie van vijf jaar en kan bij Amazon worden voorbesteld. Er is zelfs een bonus: de eerste 300 mensen die de Solar Generator 1000 Pro bestellen via Jackery's website of Amazon-winkels in heel Europa, krijgen een gratis cadeau.

Als u niet langer wilt wachten om de toekomst van zonne-energie in uw handen te houden, is het tijd om actie te ondernemen.

Pre-Order Nu!