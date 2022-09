Best of IFA 2022: de meest indrukwekkende tv's, luidsprekers en technologie van de beurs

Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machinaal leren voordat hij is beoordeeld door een menselijke redacteur in uw moedertaal.

(Pocket-lint) - IFA 2022, dat dit jaar weer in volle gang is, heeft ons een hele schotel aan smakelijke tech-traktaties voorgeschoteld, zodat we de komende maanden enthousiast kunnen zijn. IFA is in de loop der jaren altijd een belangrijke lanceringsbestemming geweest voor technologiemerken en 2022 was niet anders.

De beurs is vooral bekend voor TV en audio - het begon als een radio conventie in 1924 - en het is een zeldzaamheid in de vakbeurzen, omdat het open is voor het publiek, dus iedereen kan een kijkje komen nemen.

-

We hebben de hallen van IFA afgezocht en ons bezig gehouden met alle lanceringen om de beste en meest opwindende tech van de show te bepalen.

In alfabetische volgorde vind je hier Pocket-lint's Best of IFA 2022.

Bang & Olufsen staat bekend om zijn eersteklas geluidssystemen en high-end televisies, maar het mooie aan het Beosound Theatre is zijn veelzijdigheid. Het is een geluidssysteem dat niet alleen werkt met B&O's eigen televisies, maar dankzij het slimme montagesysteem ook kan worden gekoppeld aan andere televisies, zodat het lijkt op een geïntegreerde bar. Het kan ook aan de muur worden bevestigd. Er zijn 12 drivers aan boord om een meeslepend geluidsbeeld te creëren en het is ontworpen als een one-box unit, dus het integreert upfiring speakers voor Dolby Atmos en woofers voor de bas.

Garmin's tweede generatie Venu Sq is zinvoller dan de eerste, met een AMOLED-scherm om de kwaliteit te verbeteren en een bijna dubbele batterijlevensduur. Dat betekent dat je al het goede van Garmin's fitness tracking in een vierkante verpakking kunt krijgen - terwijl de rest van Garmin's horloges allemaal rond zijn.

Lenovo introduceerde de X1 Fold voor het eerst in 2020 en nu hebben we een tweede-gen model dat vol zit met kracht om het een meer overtuigend pakket te maken. Deze opvouwbare laptop biedt een 16-inch scherm met een apart Bluetooth-toetsenbord, waardoor je veel variatie hebt in hoe je kiest om te werken.

LG brengt zeker het plezier met de LG MoodUp. Met deze koelkast kun je de LED-panelen aanpassen met een app op je telefoon, zodat je een volledig unieke look hebt - en deze zo vaak kunt veranderen als je wilt. Er is ook een luidspreker geïntegreerd, zodat je je koelkast muziek kunt laten afspelen - en ja, je kunt de kleurenpanelen synchroniseren met de muziek als je dat echt wilt. En als je dat echt niet wilt, kun je de hele boel uitzetten.

De LG OLED Flex LX3 heeft zeker de wow-factor, een van een nieuwe generatie flexibele monitoren. Dat betekent dat je hem met één druk op de knop kunt veranderen van plat naar gebogen, wat betekent dat dit een multi-rol display is, dat van alles kan doen. Het is OLED, dus het ziet er geweldig uit en biedt 42 inch ruimte voor welke content je er maar op wilt hebben.

Philips past zijn Ambilight-technologie toe op een groot aantal producten, waaronder deze nieuwe Fidelio FS1-luidspreker. Deze luidspreker kan worden gebruikt als een standalone luidspreker met Ambilight-technologie, maar kan ook worden gebruikt in uw home-theateropstelling, gekoppeld aan uw Ambilight TV en gebruikt als achterkanaal. Het is de perfecte metgezel voor de FB1-soundbar - aangekondigd op CES 2022 - die veel van dezelfde vaardigheden biedt.

Philips blijft indruk maken met zijn televisies en de nieuwe Philips OLED+ 937 is daarop geen uitzondering. Deze OLED-set is voorzien van alle nieuwste technologie, met een helderder scherm om de HDR-vaardigheden te versterken en een dynamischer beeld te leveren. Er is Ambilight om alles tot leven te brengen en dat is nog voordat je bij het geluidssysteem bent aangekomen. De luidsprekerbehuizing is ontworpen door Bowers and Wilkins en biedt Dolby Atmos-geluid met een reeks drivers die in alle richtingen werken.

Samsung heeft zich op het gebied van gaming behoorlijk agressief ontwikkeld en heeft daarbij veel fans gewonnen - en de Samsung Odyssey OLED G8 laat zien waarom. Dit gebogen scherm geeft je 34-inch in een 21:9-beeldverhouding, met een kleurenhub op de achterkant voor een meeslepende verlichting, terwijl er ook een Gaming Hub is ingebouwd - zodat het kan fungeren als een standalone gamingmachine. Bovendien ziet hij er gewoon fantastisch uit.

Sennheiser heeft veel lof geoogst met de Ambeo soundbar, dus de lancering van de Ambeo Soundbar Plus is zeer welkom. Dit is een 7.1.4-systeem, dat zichzelf aan een kamer aanpast en een breed scala aan formaten ondersteunt, van Dolby Atmos tot 360 Reality Audio, terwijl het ook ondersteuning biedt voor casting en AirPlay 2. Het kan ook worden gekoppeld aan een Ambeo Sub.

Geschreven door Chris Hall.