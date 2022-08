Nieuw Himiway e-bike model onthuld in Duitsland

Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machinaal leren voordat hij is beoordeeld door een menselijke redacteur in uw moedertaal.

(Pocket-lint) - De laatste tijd zijn e-bikes een zeer populair vervoermiddel geworden, omdat ze een groot aantal verschillende voordelen met zich meebrengen. Een elektrische fiets kan nu bijna overal worden gekocht. Het is echter sterk aan te raden om van tevoren naar een specifiek model te kijken. Nu is het tijd om u kennis te laten maken met een nieuw model uit de Himiway serie. Dit is de Zebra elektrische fiets.

De vraag naar de meest populaire ebikes is de afgelopen jaren steeds verder toegenomen. Dit heeft verschillende redenen. Door de stijgende brandstofprijzen besluiten steeds meer mensen over te stappen op een voordelige en bovendien milieuvriendelijke elektrische fiets.

Door gebruik te maken van een ebike bespaar je jezelf niet alleen van de zeer hoge benzineprijzen, maar doe je tegelijkertijd ook iets goeds voor ons milieu. Daarnaast heeft het gebruik van een ebike ook een positieve invloed op onze gezondheid. Ondanks de ingebouwde motor moet de berijder zich fysiek inspannen en een zekere mate van persoonlijke inspanning leveren. Dit houdt ons niet alleen fit, maar beïnvloedt ook ons lichamelijk welzijn.

De kosten van een ebike zijn vaak iets hoger, maar dit betaalt zich terug gedurende de levensduur. Om deze reden zouden de iets hogere kosten u er nooit van moeten weerhouden een ebike aan te schaffen. Met veel verschillende modellen van Himiway moet er voor elk type rijder precies het juiste model te vinden zijn.

De nieuwe ebike model van fabrikant Himiway kan worden gedefinieerd door een aantal onderscheidende kenmerken. De Zebra ebike kan zowel gebruikt worden voor een casual stadsrit als voor een spannende mountainbiketocht.

De 250 watt versnellingsmotor biedt hiervoor een optimale basis. Dit is een zogenaamde borstelloze naafmotor. De ingebouwde LG accu heeft 48 volt en kan naar behoefte worden opgeladen. De accu kan ook eenvoudig worden vervangen.

De Zebra ebike heeft de langste actieradius van alle Himiway modellen. Een ander kenmerk van de Zebra ebike is het schakelsysteem met 7 verschillende versnellingen. We hebben ook enkele andere belangrijke punten op een rijtje gezet:

De aanbevolen rijhoogte voor de Zebra ebike is 1,59 m tot 1,90 m. Dit model is dus niet alleen geschikt voor volwassen mannen, maar ook voor volwassen vrouwen.

Het ingebouwde LCD display heeft een extra USB poort. Hierdoor kan de berijder gemakkelijk zijn hoofdtelefoon aansluiten.

De ingebouwde lithium batterij kenmerkt zich niet alleen door het snel opladen, maar ook door een lange levensduur.

De Himiway Zebra is de directe opvolger van het vorige Himiway Cruiser model en is ook een optimale mix tussen een comfortabele stads fiets en een zeer veilige elektrische mountainbike.

In tegenstelling tot het vorige model heeft de Himiway Zebra ebike een extra binnenring en een motorreductor. Dankzij het uitstekende ontwerp van de 26 inch (ca. 66 cm) brede banden, kan tractie en slippen vakkundig worden voorkomen.

Dit speelt een zeer belangrijke rol, vooral tijdens de wintermaanden met modder en sneeuw. Daarnaast heeft de Himiway Zebra ebike een verwisselbare LG accu. Als de accu leeg is, kan deze eenvoudig worden verwisseld voor een volledig opgeladen accu. Onbeperkt gebruik is dus altijd mogelijk.

Als je de twee modellen direct vergelijkt, valt op dat de actieradius van de Himiway Zebra aanzienlijk groter is dan die van het Cruiser model. Wanneer volledig opgeladen heeft de Cruiser een maximale actieradius van 60 tot 100 kilometer. De Zebra ebike kan echter tot 128 kilometer meegaan.

Daarnaast is het laadvermogen van het Himiway Zebra model 20 kilogram hoger dan dat van het Cruiser model. De aanbevolen fietsmaat is voor beide modellen gelijk. Als een gebruiker echter veel waarde hecht aan de bijbehorende actieradius, dan is de Himiway Zebra ebike precies het juiste model.

De conclusie kan eenvoudig worden samengevat, de verschillende voordelen en eigenschappen van de elektrische fiets. Met een opgeladen accu, gaat de ebike tot 80 mijl (ca. 129 km). Deze elektrische fiets met een grote actieradius kan op verschillende manieren gebruikt worden en is daarom een van de beste elektrische fietsen. Het snel opladen van de ingebouwde LG accu is een ander voordeel dat steeds meer geïnteresseerden doet besluiten hem aan te schaffen. Natuurlijk spelen ook andere voordelen een zeer belangrijke rol, zoals de bruikbare capaciteit of de actieradius van de ebike.

Concluderend kan gezegd worden dat de Himiway Zebra ebike precies de perfecte elektrische fiets voor alle fietsers die veel waarde hechten aan extensief vrijetijdsgebruik. Als u ook op zoek bent naar een geschikte ebike, probeer dan de ebike Zebra van Himiway. U zult meer dan versteld staan van de vele mogelijkheden van deze fiets.