Raleigh Trace is zijn lichtste e-bike tot nu toe

(Pocket-lint) - Raleigh heeft de verpakking van zijn nieuwste e-bike, de Trace, onthuld met een indrukwekkend slank silhouet en een ontwerp dat vrij gemakkelijk voor een gewone fiets zou kunnen doorgaan.

Voor een eBike is hij met 16,5 kg indrukwekkend licht. Daarmee is het Raleigh's lichtste elektrische model, hoewel het nog steeds een heel karwei is om hem de trap op te dragen.

De accu is ingebouwd in het frame en valt niet op, maar met 250 wattuur heeft u een actieradius van ongeveer 80 km, een goede hoeveelheid waarmee hij voldoet aan de huidige normen van de e-bike markt.

Het duurt ongeveer vier uur om die batterij volledig op te laden, en Raleigh heeft niet gezegd dat hij verwijderbaar is, dus we gaan ervan uit dat je hem rechtstreeks in het frame moet steken om dat te doen.

De Trace is verkrijgbaar in twee kleuren, het funky blauw op onze foto en een bronskleurige afwerking die nogal old-school is, beide met het klassieke Raleigh-wapen op de voorkant onder het stuur.

De prijs is £2,199, en daarvoor krijg je de fiets, de bagagedrager en de verlichting. We weten in dit stadium nog niet veel over het aantal versnellingen of het ondersteuningsniveau, maar die informatie zal vrij snel beschikbaar komen aangezien de fiets binnenkort besteld kan worden.

