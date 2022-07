Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machinaal leren voordat hij is beoordeeld door een menselijke redacteur in uw moedertaal.

(Pocket-lint) - In maart onthulde Segway-Ninebot een reeks nieuwe elektrische scooters, waaronder een aantal prestatiegerichte modellen met serieuze specificaties.

We waren onder de indruk van het design en de specificaties van de nieuwe scooters, maar wisten op dat moment nog niets over de prijs of de lanceringsdatum.

Nu zijn de GT1 en GT2 echter beschikbaar voor pre-order in Europa. De prijzen variëren per land, maar in het Verenigd Koninkrijk kun je de GT1 krijgen voor £2.249, terwijl de GT2 £2.699 kost.

De GT1 is de meer gereserveerde van de twee, met een topsnelheid van 25 km/u, maar hij heeft een serieuze actieradius, goed voor 70 km op een enkele lading.

Hij heeft ook een instelbare voor- en achterwielophanging, schijfremmen voor en achter en een stijlvol, sportief design.

De GT2 is een beest van een motorfiets, die rijders kan voortstuwen tot snelheden van 70 km/u (43,5 mph) met behulp van zijn dubbele 3000W-motoren.

Zoals je zou verwachten, is het rijden op zo'n krachtige scooter niet legaal op de Britse wegen, dus Segway-Ninebot suggereert om het te gebruiken op circuits en prive-eigendom.

De GT2 zou ook zeer capabel moeten zijn in het terrein, dankzij de dynamische tractiecontrole en de mogelijkheid om hellingen tot 30% te beklimmen.

Als u graag een ultra-krachtige performance e-scooter wilt, de GT-serie wordt vanaf september geleverd.

Geschreven door Luke Baker.