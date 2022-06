Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machinaal leren voordat hij is beoordeeld door een menselijke redacteur in uw moedertaal.

(Pocket-lint) - State Bicycle is een fabrikant die vooral bekend staat om zijn betaalbare, kwalitatief hoogwaardige fixed gear en single-speed fietsen.

Nu brengt het zijn expertise, en betaalbaarheid, naar de elektrische fietsmarkt met de introductie van de 6061 eBike Commuter.

Het ontwerp is stealthy, de batterijen zitten in het frame en een low-profile naafmotor zorgt voor de aandrijving.

Als je het nog niet wist, het ziet er uit als een standaard single-speed commuter.

Eenvoud is de naam van het spel, dus de fiets maakt gebruik van een single-speed aandrijflijn voor eenvoudig onderhoud en een duidelijke verlichte display aan de voorkant.

Hij biedt een actieradius tot 100 mijl per oplaadbeurt en als je hem weer moet opladen, kan dat in slechts 3,5 uur.

Natuurlijk, als je hem op de maximale snelheid laat rijden krijg je minder bereik, tot 24 mijl met niveau 5 ondersteuning.

De 6061 eBike Commuter is agressief geprijsd op $1.499,99 en we kunnen ons voorstellen dat het een populaire optie is.

Het is betaalbaarder dan andere minimalistische e-bikes die we hebben getest, zoals de Vanmoof s3, en State Bicycle's fietserfgoed betekent dat het een veel veiliger gok is dan merkloze merken.

Als je wilt, de 6061 eBike Commuter is nu verkrijgbaar op de website van State.

Geschreven door Luke Baker.