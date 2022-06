Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machinaal leren voordat hij is beoordeeld door een menselijke redacteur in uw moedertaal.

(Pocket-lint) - PerfectDraft heeft een tweede generatie versie van zijn biergietmachine gelanceerd, dit keer met mobiele app-besturing.

De PerfectDraft Pro maakt gebruik van dezelfde bier- en cidervaten als het oorspronkelijke apparaat, maar heeft nu een variabele temperatuurregeling, slimme schenktechnologie en een speciale iOS- en Android-app waarmee de machine op afstand kan worden bediend.

De vormgeving is vergelijkbaar met die van de standaard PerfectDraft-machine, met een LED-display waarop de resterende hoeveelheid bier in het vat en de temperatuur worden weergegeven. Het kan echter worden aangesloten op de PerfectDraft-app om ook te controleren hoeveel er nog over is, plus het aantal dagen dat het vat nog heeft voor optimale versheid, plus de mogelijkheid om de ideale temperatuur hoger of lager te zetten.

U kunt ook pushmeldingen inschakelen om op de hoogte te worden gebracht wanneer uw bier klaar is om te schenken of bijna leeg is, en zelfs nieuwe vaten bestellen bij Beer Hawk.

Een nieuw slim schenksysteem op de pomp vermindert de hoeveelheid schuim die ontstaat.

"De PerfectDraft Pro is de volgende stap in de evoluerende technologie van het thuisbier, waardoor bierliefhebbers een tapmeester kunnen worden", zegt Tim Deeks, global director of product van PerfectDraft.

"Er is iets ongelooflijk bevredigends aan het inschenken van jezelf een biertje, en met deze nieuwe machine hebben we er alles aan gedaan om die ervaring zo soepel en perfect mogelijk te maken, zodat gebruikers het moment van het inschenken echt kunnen vieren."

De PerfectDraft Pro is vanaf nu verkrijgbaar voor een prijs van 385 pond in het Verenigd Koninkrijk. De originele PerfectDraft machine blijft verkrijgbaar vanaf £249,99.

Er zijn meer dan 40 vaatjes beschikbaar van grote merken, zoals Stella Artois, Budweiser, BrewDog en Beck's.

Geschreven door Rik Henderson.