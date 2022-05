Deze microcomputer wordt aangedreven door algen

Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machine learning.

(Pocket-lint) - Wetenschappers werken voortdurend aan nieuwe manieren om onze technologie op milieuvriendelijke wijze van energie te voorzien. Batterijtechnologie evolueert voortdurend en de toekomst van energie is zeker interessant. We hebben al heel wat oplossingen voor zonne-, wind- en golfenergie, maar heb je al ooit elektriciteit zien opwekken door algen?

Aan de universiteit van Cambridge hebben wetenschappers gewerkt aan interessante nieuwe technieken om apparaten van energie te voorzien door middel van fotosynthese. New Scientist meldt dat Chris Howe en zijn collega's erin geslaagd zijn een microcomputer te bouwen in een metalen behuizing ter grootte van een AA-batterij, verzegeld met blauwgroene algen. Die algen zorgen voor fotosynthese, wat betekent dat het piepkleine apparaatje genoeg elektriciteit kan opwekken om de ARM Cortex-M0+ chip die erin is genesteld, van stroom te voorzien.

De behuizing werd vervolgens tijdens een lange periode van laagte op de vensterbank van het huis van onderzoeker Paolo Bombelli neergezet en bleef daar zes maanden staan. Gedurende die tijd voerde het cycli uit waarin het verschillende sommen berekende om een rekenwerkbelasting te simuleren.

Terwijl het daar zat, slaagde het erin genoeg elektriciteit op te wekken om zichzelf zes maanden lang van stroom te voorzien, zonder stroomonderbrekingen in die periode. Zelfs na afloop van het experiment bleef het energie produceren.

Opgemerkt zij dat de chip binnenin slechts 0,3 microwatt per uur nodig had om te werken. Verwacht dus niet dat uw gaming PC binnenkort door algen zal worden aangedreven. Dat gezegd hebbende, dit is op dit moment nog maar een proof of concept en het zou zeker een interessante toekomst kunnen betekenen voor Internet of Things apparaten en, misschien, energieopwekking in het algemeen.

Professor Christoper Howe: "Het groeiende internet der dingen heeft steeds meer energie nodig, en wij denken dat die zal moeten komen van systemen die energie kunnen opwekken in plaats van opslaan zoals batterijen... Ons fotosynthetische apparaat loopt niet leeg zoals een batterij, omdat het voortdurend licht gebruikt als energiebron."

Volgens professor Howe zullen we in de nabije toekomst onze zonnepanelen niet inruilen voor algenpanelen:

"Dus er een op je dak leggen gaat in dit stadium nog niet voor de stroomvoorziening van je huis zorgen. Daar moet nog heel wat aan gebeuren. Maar [het zou kunnen werken] in landelijke gebieden van lage- en middeninkomenslanden, bijvoorbeeld in toepassingen waar een kleine hoeveelheid stroom heel nuttig kan zijn, zoals milieusensoren of het opladen van een mobiele telefoon."

Geschreven door Adrian Willings.