(Pocket-lint) - Mastercard gaat verder met zijn nieuwe biometrische kassatechnologie die gebruikers in staat zal stellen te betalen met slechts een glimlach of een zwaai.

Het bedrijf zegt dat het technologie gebruikt die vergelijkbaar is met die waarmee je je telefoon kunt ontgrendelen met je gezicht of vingerafdruk, maar in plaats daarvan wordt het gebruikt om het kassaproces te versnellen.

Eenmaal ingeschreven kun je de dienst online of in winkels gebruiken door naar een camera te glimlachen of met je hand over een lezer te wuiven om te betalen.

Mastercard benadrukt de hygiënische voordelen van een dergelijk systeem, inspelend op de bezorgdheid over de gezondheid die tijdens de pandemie dringend werd.

Niet meer rommelen naar je portemonnee of kaartgegevens invoeren, klinkt geweldig, toch? Sommigen zijn daar niet zo van overtuigd.

Velen vrezen dat de gegevens die voor dit systeem worden gebruikt, kunnen worden gebruikt om nietsvermoedende consumenten op te sporen, door te lichten of te controleren.

Suzie Miles, een partner bij advocatenkantoor Ashfords, vertelde The Guardian "Hoewel het erop lijkt dat Mastercard stappen heeft ondernomen om deze gegevens te beschermen en te versleutelen, zal het gebruik van dergelijke gegevens, naarmate biometrische betalingen meer gemeengoed worden, waarschijnlijk evolueren en zal het onvermijdelijk moeilijker worden om het recht op privacy van individuen te beschermen."

Mastercard wees daarentegen op onderzoek waaruit blijkt dat 74 procent van de consumenten wereldwijd positief staat tegenover biometrische technologie.

Ajay Bhalla, President Cyber en Intelligence bij Mastercard: "De manier waarop we betalen moet gelijke tred houden met de manier waarop we leven, werken en zakendoen, en consumenten keuze bieden met het hoogste niveau van veiligheid."

Het eerste proefprogramma gaat deze week van start in Sao Paulo, Brazilië. Het winkelend publiek zal zich kunnen registreren voor biometrische betalingen in de winkel of met een app via de lokale partner van Mastercard, Payface.

Geschreven door Luke Baker.