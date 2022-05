Astell&Kern Kann Max digitale audiospeler is krachtigste tot nu toe

Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machine learning.

(Pocket-lint) - Astell&Kern heeft zijn krachtigste draagbare Kann digitale audiospeler tot nu toe onthuld.

De Astell&Kern Kann Max biedt een maximale output van 15Vrms en ondersteunt dus hoogwaardige hoofdtelefoons zonder vervorming. Bedrade hoofdtelefoons kunnen worden aangesloten via 2,5 mm, 3,5 mm en 4,4 mm audio-aansluitingen.

Hij is uitgerust met een ESS ES9038Q2M Quad-DAC om het geluid zo zuiver en helder mogelijk te houden, en ondersteunt hogeresolutiebestanden tot 32-bit 768kHz.

Bluetooth 5.0, Qualcomm's 24-bit aptX HD, en LDAC worden ook ondersteund, voor draadloze audio-overdracht. En er is een Replay Gain-functie die het afspeelvolume aanpast van geluidsbronnen tot 24-bit / 192kHz.

De 5.600 mAh batterij is goed voor 13 uur ononderbroken muziekweergave op een enkele lading.

Er is 64 GB interne opslagruimte, die via een microSD-kaartsleuf kan worden uitgebreid met nog eens 1 TB. Dat moet gebruikers in staat stellen om "duizenden" hi-res albums op te slaan.

De Astell&Kern Kann Max audiospeler is vanaf medio juni verkrijgbaar voor een prijs van £1.199 / $1.300 / €1.499.

U kunt hem ook combineren met een optionele draagtas in zwart, blauw of beige. Elke koffer is ook verkrijgbaar vanaf juni, voor de prijs van £109 / $110 / €129.

PC Gaming Week (9 - 13 mei) in samenwerking met Nvidia GeForce RTX

Of je nu een PC Gaming veteraan of een totale newbie bent, wij hebben je gedekt!

Bezoek onze PC Gaming hub voor het laatste nieuws, reviews, geweldige features en details over de beste producten die er zijn.

Met veel geweldige content die elke dag dropt, zorg ervoor dat je de pagina bookmark en kom terug voor je dagelijkse fix.

Geschreven door Rik Henderson.