(Pocket-lint) - Twee iconische horlogemerken hebben de handen ineengeslagen om een beperkte collectie horloges te lanceren. Die twee merken: de luxe horlogemaker Omega en het kleurrijke Swatch. Het eindresultaat is vrijwel precies zoals je het je zou voorstellen: kleurrijke, klaprozen versies van een klassiek Omega-horloge.

De Bioceramic MoonSwatch is een heruitvinding van de klassieke Speedmaster Moonwatch, met als doel het een beetje speelser, kleurrijker en - gelukkig - betaalbaarder te maken. En nee, dit zijn geen smartwatches.

Horloges worden gemaakt met behulp van wat Swatch 'Bioceramic' noemt, wat een combinatie is van keramiek en een materiaal gemaakt van ricinusolie (het is ongeveer 2/3e keramiek).

Het assortiment bestaat uit 11 modellen, elk met verschillende kleurencombinaties, maar die elk een planeet in ons zonnestelsel vertegenwoordigen, plus de zon en de maan van de aarde.

Het assortiment bestaat uit het volgende:

Mission to the Sun - Felgele kast, goud/gele geborstelde wijzerplaat, witte klittenband en index/bezel

Mission to Mercury - Diepgrijze kast en wijzerplaat, zwarte index/bezel, metallic grijze klittenband

Mission to Venus - Pastelroze kast, witte wijzerplaat en klittenband

Mission to Earth - Marineblauwe wijzerplaat en klittenband, mintgroene kast, witte sub-wijzerplaten

Mission to the Moon - Zwarte wijzerplaat en klittenband, lichtgrijze kast

Mission to Mars - Felrode kast, witte wijzerplaat en witte klittenband

Mission to Jupiter - Beige kast en wijzerplaat, zwarte klittenband

Mission to Saturn - Zandbeige kast en wijzerplaat, bruine wijzerplaat/index, bruine klittenband

Mission to Uranus - Pastelblauwe kast en wijzerplaat, witte klittenband, witte lunette/index

Mission to Neptune - Diep marineblauwe wijzerplaat en index, lichtblauwe kast, zwarte klittenband

Mission to Pluto - Lichtgrijze kast, crèmekleurige wijzerplaat, bordeauxrode sub-wijzerplaten en index, zwarte klittenband

De "echte" Omega Speedmaster Moonwatch is beroemd het model dat op alle zes maanlandingen door NASA-astronauten werd gedragen, met nieuwe modellen die in de duizenden kosten. Gelukkig betekent deze Swatch-samenwerking dat deze kleurrijke versies een stuk toegankelijker zijn.

In het VK kosten alle modellen in het assortiment £ 207 wanneer ze op 26 maart in de uitverkoop gaan, maar er is een klein nadeel: je kunt ze alleen in een fysieke Swatch-winkel kopen. Ze zullen niet beschikbaar worden gesteld om direct online te kopen.

Geschreven door Cam Bunton.