Alchemisten verheugen zich: The Royal Mint is van plan om uw e-waste in goud te veranderen

Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machine learning.

(Pocket-lint) - De Koninklijke Munt heeft aangekondigd dat het van plan is een verwerkingsfabriek te bouwen die uw afgedankte elektrische apparaten in goud kan veranderen.

Het VK is een van de grootste producenten van elektrisch afval, waarbij veel oude apparaten zoals telefoons en laptops gewoon worden weggegooid als ze niet langer nodig zijn.

Maar die apparaten hebben veel elementen die kunnen worden gerecycled, evenals veel chemicaliën (zoals in batterijen) die niet op de vuilstort mogen worden gestort. Het zijn de kostbare en zeldzamere metalen die The Royal Mint wil redden van dit schroot.

Dankzij een gepatenteerd chemisch proces, ontwikkeld door het Canadese bedrijf Excir , kan The Royal Mint metalen zoals goud extraheren uit printplaten in oude elektrische apparaten.

Terwijl het herstelproces in het laboratorium is gedemonstreerd, bouwt de Koninklijke Munt een fabriek om dit op industriële schaal te doen.

De fabriek wordt gebouwd in Zuid-Wales en wordt in 2023 geopend, waar het 90 ton afval per week zal verwerken, honderden kilo's goud per jaar zal winnen en dat afval niet naar het buitenland hoeft te worden verscheept.

"We schatten dat 99 procent van de printplaten in het VK momenteel naar het buitenland worden verscheept om bij hoge temperaturen in smelterijen te worden verwerkt. Aangezien het volume elektronisch afval elk jaar toeneemt, zal dit probleem alleen maar groter worden", aldus Chief Growth Officer bij De Koninklijke Munt, Sean Millard.

"Als onze fabriek volledig operationeel is, zal deze de eerste in zijn soort ter wereld zijn - elke week tonnen elektronisch afval verwerken en een nieuwe bron van hoogwaardig goud rechtstreeks aan The Royal Mint leveren."

Het probleem van elektrisch afval is er een dat we allemaal serieus moeten nemen: hoewel er metalen zijn die kunnen worden teruggewonnen, zijn er giftige elementen die op de juiste manier moeten worden verwijderd - evenals het probleem van mensen die apparaten weggooien die nog perfect in orde zijn .

Veel gemeenten in het Verenigd Koninkrijk bieden recycling van elektrische apparaten aan, hetzij in gemeentelijke recyclingcentra of via inzamelingen aan de deur als uw apparaat het einde van zijn levensduur heeft bereikt, maar het is ook de moeite waard om te overwegen of uw apparaat enige waarde heeft voor iemand anders.

Als u uw oude apparaat inruilt, kunt u wat geld verdienen. Zo heeft Currys in het VK momenteel een Cash for Trash-maand , terwijl diensten zoals Music Magpie je vaak geld geven voor je oude apparaten. Voor degenen in de VS is er ook een breed scala aan recyclingopties .

Gooi elektrisch afval gewoon niet in de prullenbak, want het is het beste voor recycling.

Geschreven door Chris Hall.