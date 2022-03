NZXT schudt de boel op met modulaire gaming-toetsenborden

Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machine learning.

(Pocket-lint) - Het populaire pc-componentenmerk NZXT heeft zijn eerste gamingtoetsenbord uitgebracht en het is niet alleen modulair, maar ook aanpasbaar en verkrijgbaar in verschillende maten.

De Function mechanische toetsenbordserie, zoals deze bekend staat, omvat een toetsenbord op volledig formaat, Tenkeyless en MiniTKL-versie, allemaal verkrijgbaar in verschillende kleuren en met een keuze aan schakelaars.

Het meest interessante is echter het feit dat het ontwerp een hot-swappable schakelaaropstelling, een afneembare USB-C-kabel en een standaard onderste rij-indeling omvat. Dit betekent dat gebruikers het uiterlijk van hun toetsenbord volledig kunnen aanpassen nadat ze het hebben gekocht.

Dit is vrij ongebruikelijk in de reguliere gaming-ruimte en onderscheidt NZXT van de meeste concurrenten. Standaard worden de Function-toetsenborden geleverd met lineaire Gateron Red-schakelaars - een alternatief voor de Cherry MX Reds, die meestal een solide favoriet zijn bij gamers - maar ze kunnen eenvoudig worden verwisseld.

De functietoetsenborden zijn hot-swappable en bevatten de benodigde sleuteltrekker en schakelaarverwijderingstool om de schakelaars uit te nemen en te vervangen. Het kan ook zowel drie- als vijfpins schakelaars gebruiken, dus je hebt genoeg keuzes als het gaat om upgrades.

De keycaps kunnen ook worden geüpgraded, mocht je dat willen.

Er is ook genoeg te waarderen aan dit eerste modulaire gamingtoetsenbord van NZXT. Eenvoudige dingen, zoals het volumewiel en andere handige knoppen aan de linkerkant, zorgen ervoor dat het gemakkelijk is om dingen aan te passen zonder je hand van je muis te halen. Bovendien is het ook een behoorlijke typervaring.

Als u in de juiste regio woont, kunt u profiteren van de bouwservice van NZXT, waar u uw eigen functietoetsenbord op verschillende manieren kunt aanpassen . De standaardmodellen zijn ook te koop voor een redelijke prijs . Toetsenbord van volledig formaat (£ 130 / $ 150), Tenkeyless (£ 110 / $ 130) en MiniTKL (£ 100 / $ 120).

Tegelijkertijd heeft het bedrijf ook de NZXT Lift uitgebracht, een lichtgewicht tweehandige gamingmuis met een minimalistische stijl en aantrekkingskracht.

Geschreven door Adrian Willings.