(Pocket-lint) - Een bedrijf genaamd Cana werkt aan iets dat het 's werelds eerste 'moleculaire drankenprinter' noemt.

In theorie kan de printer met slechts één cartridge met smaakstoffen duizenden verschillende dranken doseren.

Denk hierbij aan frisdranken, sportdranken, cocktails, wijn, sap en zelfs ijskoffie.

Het apparaat is een aanrechtapparaat en beschikt over een touchscreen voor drankselectie.

Gebruikers kunnen de niveaus van alcohol, cafeïne en suiker in hun drankjes controleren. Als veiligheidsvoorziening kunnen de alcohol- en cafeïnecontroles achter een pincode worden vergrendeld.

Cana zegt dat een team van wetenschappers drie jaar lang populaire drankjes op moleculair niveau heeft bestudeerd. Het zegt dat het onderzoek de sporenelementen achter smaak en aroma heeft blootgelegd en dat deze kunnen worden gebruikt om een kleine set ingrediënten te maken die een breed scala aan dranken kunnen leveren.

Het bedrijf zegt dat minstens 90 procent van wat we regelmatig drinken water is in combinatie met smaakstoffen, suiker en alcohol.

Wanneer uw cartridges bijna leeg zijn, vervangt Cana ze automatisch en kosteloos. Helaas betaal je in plaats daarvan per drankje.

Elk drankje kost tussen de 29 cent en $ 3, Cana zegt dat de gemiddelde prijs lager zal zijn dan die in flessen in de winkel. Toch zou je voor $ 3 hopen dat het uitzonderlijk smaakt.

Cana rekent erop dat de machine het huishoudelijk afval drastisch zal verminderen, niet de besparingen

We zijn verheugd om te zien hoe goed Cana zijn hoge eisen kan waarmaken. Als je er graag een wilt bemachtigen, wordt de Cana One naar verwachting begin 2023 verzonden. De pre-orders zijn nu geopend met een restitueerbare aanbetaling van $ 99 tegen een aankoopprijs van $ 499. Na de eerste 10.000 bestellingen stijgt de prijs naar $ 799.

