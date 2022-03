Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machine learning.

(Pocket-lint) - Segway-Ninebot heeft zijn 2022-reeks elektrische scooters onthuld en het merk heeft voor elk wat wils.

Als eerste worden de nieuwe scooters uit de D-serie gelanceerd, ontworpen met het oog op een goede prijs-kwaliteitverhouding.

Er is niets baanbrekends aan deze ontwerpen, maar ze zijn afgewerkt in een aantrekkelijke kleurstelling en bieden snelheden van 25 km/u.

De D18E, D28E en D38E zijn nu beschikbaar voor pre-order op Segway's website . Het aantal van elk model komt overeen met het bereik van de scooter in kilometers, dus de D38 kan bijvoorbeeld 38 km afleggen op één lading.

Prijzen beginnen bij £ 329 / € 359 en scooters uit de D-serie worden naar verwachting eind maart verzonden.

Vervolgens plaagde Segway zijn aankomende Premium woon-scooters, de P-serie , die tegen het einde van het jaar gelanceerd zullen worden.

De P-serie is veel geavanceerder en biedt brede treeplanken, geïntegreerde richtingaanwijzers en nieuwe all-weather banden.

Er zijn ook enkele geweldige functies van levenskwaliteit, zoals geïntegreerd opladen via USB-C- telefoons en NFC -ontgrendeling.

De P100SE is de spannendste van de twee modellen met een actieradius tot 100 km en een voor- en achtervering voor offroad-actie.

Segway-Ninebot

Ten slotte ontketende Segway de meest opwindende in zijn nieuwe line-up, de vlaggenschip GT-serie scooters, en in het bijzonder de GT2 .

De GT2 kan tot 70 km/u rijden en zal daar ook snel zijn - hij kan in slechts vier seconden van 0-48 km/u.

Natuurlijk is dat op de meeste plaatsen niet legaal op de weg, maar Segway zegt dat je ervan kunt genieten "op het circuit".

Het heeft dubbele motoren, zelfherstellende luchtbanden en zelfs tractiecontrole.

Om alles soepel te laten verlopen, is er aan de voor- en achterkant verstelbare demperophanging.

Het beschikt ook over een koplamp van 900 lumen en een dagrijlicht met anti-verblindingstechnologie.

Last but not least, om de controle te behouden, vertelt een transparant OLED-dashboard in kleur je snelheid, bereik, vermogensmodus en meer.

De scooters uit de GT-serie zullen naar verwachting ergens in Q2/Q3 2022 worden gelanceerd en we verwachten dat ze een aardige cent zullen kosten.

Geschreven door Luke Baker.