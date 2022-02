Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machine learning.

(Pocket-lint) - Oral-B heeft de nieuwste elektrische tandenborstel aangekondigd in zijn vlaggenschip iO-serie, en deze keer wordt deze geleverd met kunstmatige intelligentie om een meer persoonlijke ervaring te bieden.

De Oral-B iO 10 wordt geleverd met iOSense, een extra slim apparaat dat wordt aangedreven door AI om je poetspatronen te begeleiden. Het bevat een timer die u de optimale poetstijd laat zien, plus een Wi-Fi-klok die ervoor zorgt dat u de exacte tijd van de dag weet terwijl u zich klaarmaakt. Intuïtieve iOSense-lampjes vertellen je ook waar je moet poetsen, zodat je geen plekken in je mond mist.

Het koppelt ook met je smartphone, zodat je doelen kunt volgen en persoonlijke feedback kunt krijgen over poetstechnieken.

Het iOSense-apparaat doet ook dienst als magnetische oplaadbasis, waarbij een volledige lading in slechts drie uur mogelijk is. Er wordt ook een Power2Go-koffer meegeleverd, die de borstel tijdens het reizen oplaadt.

"De innovatie vertegenwoordigt een nieuw poetstijdperk dat meer is dan alleen een elektrische tandenborstel - het is een samensmelting van baanbrekende technologie, wenselijk ontwerp en verbluffende prestaties. iO 10 met iOSense is onze nieuwste inzet voor het bouwen van een digitaal gezondheidsecosysteem dat leidt met geavanceerde technologieën, toegankelijke oplossingen en effectievere leermiddelen om mondzorg en gezondheid voor iedereen te verbeteren", zegt Benjamin Binot, senior vice president mondzorg van P&G Europe.

Oral-B beweert dat de iO 10 in tests ook zes keer meer tandplak verwijderde dan handmatig poetsen. Het maakt gebruik van de iO oscillerend-roterende opzetborstels van het merk.

Prijzen en beschikbaarheid zijn nog niet bekend.

Geschreven door Rik Henderson.