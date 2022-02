Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machine learning.

(Pocket-lint) - Turtle Beach heeft een nieuwe update onthuld van Roccat's beproefde Kone-gamingmuis met de in het oog springende Kone XP.

Het bedrijf zegt dat de Roccat Kone XP het "bekroning is van 15 jaar onderzoek en ontwikkeling" en is ontworpen om de vorige muizen in elk opzicht te verbeteren. Het resultaat is een claim van een toonaangevende multifunctionele gamingmuis.

Dat is allemaal goed en wel, maar wat meteen opvalt aan de Kone XP is het in het oog springende design. Die vertrouwde Kone-esthetiek is er, maar wordt nu afgemaakt met zogenaamde 3D RGB-verlichting.

19K DPI Owl-Eye optische sensor, 50g versnelling

15 programmeerbare knoppen met 29 mogelijke functies

3D RGB-verlichting met 22 LED's

Krystal 4D muiswiel

Tactiele en snelle Titan Switch Optical

104g gewicht

René Korte, oprichter en algemeen manager van ROCCAT voor pc-randapparatuur bij Turtle Beach, heeft uitgelegd dat de "...Kone XP de spirituele opvolger is van de Kone AIMO Remastered, een van de best verkochte muizen in Duitsland in 2021. De ergonomie en Dankzij de lay-out met meerdere knoppen is het een uitstekende keuze voor elk spel, maar dankzij de comfort- en aanpassingsopties van de Kone XP is het een geweldige hybride muis die perfect is voor uw werk of thuiskantoor, voor schoolwerk, het maken van inhoud en meer."

Het is zeker opvallend, met 22 LED's als aanvulling op die transparante schaal en diffuse RGB-verlichting met een ontwerp dat een 3D-effect geeft. Andere hoogtepunten zijn een ergonomisch ontwerp dat geschikt zou zijn voor de meeste hand- en gripstijlen en een massa van 15 knoppen met 29 mogelijke functies.

Zoals je zou verwachten, beschikt de Kone XP ook over Titan Optical Switches voor snelle knopbediening (0,2 ms) en een Owl-Eye 19K DPI optische sensor voor nauwkeurige bewegingsregistratie.

De Kone Pro XP is nu beschikbaar voor pre-order en kost $ 89,99, € 89,99 of £ 79,99.

Geschreven door Adrian Willings.