(Pocket-lint) - De Airstream caravan is een retro-futuristisch Amerikaans icoon.

Hoewel het ontwerp altijd ruimtetijdperk heeft geschreeuwd, is er nooit veel technologie geweest om dat te ondersteunen.

Dat wil zeggen, tot nu toe heeft Thor een nieuw Airstream-conceptontwerp onthuld, de eStream .

De eStream kan zichzelf voortbewegen met behulp van zijn eigen elektromotoren en batterijen, waardoor het manoeuvreren van de camper naar zijn parkeerplaats wordt ontlast.

Je kunt de eStream in wezen besturen als een gigantische en erg dure RC-auto.

Bovendien zal de eStream zichzelf voortbewegen terwijl hij wordt gesleept, wat resulteert in een lager brandstofverbruik of een beter batterijbereik voor EV-bestuurders .

Thor zei in zijn documentatie: "De technologie die we samen hebben ontwikkeld (met ZF) creëert een gesynchroniseerde relatie tussen de aanhanger en het trekkende voertuig, waardoor de aanhanger in harmonie met het trekkende voertuig kan bewegen, waardoor het vereiste trekeffect van het trekkende voertuig wordt verminderd. Dit verbetert op zijn beurt het mogelijke bereik van de combinatie aanzienlijk. In wezen hebben we van de trailer een elektrisch voertuig gemaakt."

In de promotievideo wordt getoond dat de eStream Alexa- compatibele smart home- functionaliteit heeft.

De kampeerders aan boord krijgen te zien dat ze de lichten bedienen, de dichtstbijzijnde oplaadpunten opzoeken en het laadniveau van de Airstream controleren, allemaal via wat lijkt op een traditionele Echo Dot .

De eStream-camper is in dit stadium nog maar een concept en het is niet bekend of Thor zal besluiten deze op de markt te brengen. Als dat zo is, verwacht dan een aardige cent te betalen, want niet-geëlektrificeerde Airstream-trailers kunnen u al ruim zes cijfers terugbrengen. Tijd om te sparen.

