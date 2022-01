Hoe u gratis COVID-19-sneltests kunt krijgen van de Amerikaanse overheid

Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machine learning.

(Pocket-lint) - In de VS, met de opkomst van de Omicron-variant, is het erg moeilijk geworden om COVID-19 snelle antigeentests te vinden en te gebruiken.

Om ervoor te zorgen dat mensen het virus niet verspreiden onder vrienden en familie, en om lange rijen bij COVID-teststations en hoge prijzen voor thuistestkits te voorkomen, heeft de Amerikaanse federale overheid een website gemaakt waar u vier gratis snelle testkits kunt bestellen een maand per huishouden. Hoewel de opening op 19 januari 2022 is gepland, is het al vroeg begonnen met het verzamelen van namen en adressen.

Gelukkig is het heel eenvoudig om je bestelling te plaatsen. En u hoeft geen creditcard of andere financiële gegevens in te voeren.

Volg deze stappen:

Ga naar COVIDTests.gov. Klik of tik op de knop "Gratis thuistesten bestellen". Als je dit niet ziet, ga dan naar: special.usps.com/testkits. Voer uw naam, e-mailadres (als u meldingen wilt) en adres in. Klik of tik op de knop "Nu uitchecken". Dat is het! Het USPS-formulier voor gratis snelle tests is voltooid.

Volgens analytics.usa.gov hebben op 18 januari 2022 om 14.00 uur ET al meer dan 700.000 mensen de website bezocht.

De kits worden geacht binnen 7 tot 12 dagen te worden verzonden, vanaf eind januari 2022.

Geschreven door Maggie Tillman.