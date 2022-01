UltraRAM kan opslag en geheugen combineren in één oplossing

Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machine learning.

(Pocket-lint) - Wetenschappers van de afdeling Natuurkunde en Engineering van Lancaster University hebben onderzoek gedaan naar een concept voor een stuk hardware dat computerhardware in de toekomst aanzienlijk zou kunnen veranderen.

UltraRAM , zoals het wordt genoemd, wordt beschreven als een geheugentechnologieconcept dat gegevensopslag combineert met RAM om aan al uw geheugenbehoeften in één pakket te voldoen.

De reden dat dit interessant is, is vanwege het langetermijnpotentieel van de technologie. UltraRAM combineert in wezen niet-vluchtig gegevensopslaggeheugen zoals flash met snel geheugen zoals DRAM. De manier waarop het is geconstrueerd, betekent ook dat het de unieke eigenschappen van samengestelde halfgeleiders zal gebruiken om een ongelooflijk langdurig uithoudingsvermogen toe te voegen.

Het onderzoek suggereert dat UltraRAM zou kunnen resulteren in gegevensopslag die minstens 1.000 jaar meegaat. Ook tijdens gebruik kan de schakelsnelheid mogelijk wel 1000 keer beter zijn dan die van flash. UltraRAM kan ook DRAM-achtige snelheid en energie-efficiëntie hebben.

Als een compleet pakket zou UltraRAM RAM- en opslagoplossingen kunnen combineren in één enkel apparaat. Dus in de toekomst zouden we in plaats van RAM en SDD's voor onze computers te kopen, in plaats daarvan UltraRAM kunnen kopen. Als het van de grond komt, kan UltraRAM ook voldoen aan de behoeften van andere apparaten, van servers tot gameconsoles tot mobiele telefoons .

Dit is allemaal een voorproefje van wat komen gaat, maar de universitaire onderzoekers zeggen dat het mogelijk is en dat massaproductie zou kunnen plaatsvinden. Hoeveel UltraRAM gaat kosten is echter niet bekend. Net als hoe gemakkelijk het zou zijn om het te pakken te krijgen.

Geschreven door Adrian Willings.