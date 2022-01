Wordt het in 2022 gemakkelijker om GPU's, consoles en meer te kopen?

Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machine learning.

(Pocket-lint) - De afgelopen jaren heeft het wereldwijde chiptekort grote schade aangericht aan de technische industrie. We hebben tekorten gezien met allerlei soorten technologie, van grafische kaarten tot de nieuwste gameconsoles .

Het was vaak onmogelijk om deze apparaten te kopen vanwege zowel een sterke vraag als een tekort aan halfgeleiders. De combinatie van deze twee dingen heeft geleid tot problemen met scalpers en overdreven hoge prijzen voor onze favoriete apparaten. Maar gaat er volgend jaar verandering komen? Sommigen lijken dat te denken.

Op CES 2022 onthulden enkele van de grootste technologiemerken een aantal nieuwe aanbiedingen voor CPU's en grafische kaarten. Nvidia onthulde een instapmodel RTX 3050 grafische kaart en plaagde ook een nieuwe vlaggenschip-GPU voor later dit jaar.

AMD toonde ook een hele reeks producten, waaronder nieuwe mobiele Radeon RX 6000-serie GPU's en betaalbare desktop grafische kaarten. Ook Intel onthulde meer CPU's en het begin van zijn inspanningen op het gebied van grafische kaarten .

Maar velen waren cynisch over de vraag of deze apparaten überhaupt beschikbaar zullen zijn of, als dat zo is, of ze ergens in de buurt van de aanbevolen verkoopprijs zullen worden geprijsd.

Nvidia lijkt echter te denken dat de dingen in 2022 zullen veranderen. Onlangs sprak de CFO van Nvidia op het JP Morgan Auto/Tech-forum Colette Kress, en verzekerde Nvidia's financieel directeur de luisteraars dat 2022 een beter jaar gaat worden.

De claim is dat Nvidia nauw samenwerkt met zijn toeleveringsketen om ervoor te zorgen dat er grotere hoeveelheden van de benodigde chips en grafische kaarten zijn om aan de vraag te voldoen.

"We werken ook samen met onze toeleveringsketens om te voorzien in onze toekomstige capaciteitsbehoeften in de tweede helft van ... 2022", zei Kress.

Dit klinkt zeker veelbelovend. Al is niet iedereen het daarmee eens. In december 2021 was Intel's CEO Pat Gelsinger in Maleisië op bezoek als onderdeel van de aankondiging van het bedrijf dat het $ 7,1 miljard investeert in de uitbreiding van zijn productiecapaciteiten in de regio.

Destijds sprak hij over de problemen met de tekorten:

"Het algehele tekort aan halfgeleiders is behoorlijk groot en de halfgeleiderindustrie groeide met ongeveer 5% per jaar vóór COVID. COVID verstoorde de toeleveringsketens, waardoor deze negatief werd... De vraag explodeerde tot 20% jaar-op-jaar en verstoorde de toeleveringsketens creëerde een zeer grote kloof ... en die exploderende vraag is blijven bestaan."

Gelsinger verwacht dat dat tekort zeker tot 2023 aanhoudt. Zelfs met de investering in productieverhoging, die nog even kan duren voordat het verschil gaat maken.

Dingen worden ook niet beter voor PlayStation , zoals een recent rapport suggereerde dat het net zo moeilijk kan zijn om een PlayStation 5 te bemachtigen die in 2022 gaat. De voorraad van de Nintendo Switch en Xbox Series X is net zo hard getroffen.

Er zijn veel redenen waarom er momenteel een tekort aan halfgeleiderchips is. De meest voor de hand liggende is de aanhoudende pandemie. COVID-19 heeft niet alleen geleid tot productieproblemen met het sluiten van chipproductiefaciliteiten tijdens lockdowns, maar ook tot een sterke stijging van de vraag.

Nu meer mensen thuis werken, is er begrijpelijkerwijs een enorme toename van mensen die personal computers, netwerkrandapparatuur en elektronica in het algemeen willen kopen. Het afgelopen jaar en meer je thuiskantoor inrichten was een zware onderneming.

Toen de vraag toenam en de tekorten toenamen, begonnen gewetenloze individuen ook aankoopbots en scalpeerapparaten op te zetten om voor enorme winsten door te verkopen. Als gevolg hiervan schoten de prijzen omhoog en moesten bedrijven als EVGA gedwongen een loterijsysteem implementeren om grafische kaarten eerlijk te verdelen, terwijl retailers systemen moesten implementeren om scalpers te stoppen en aan echte mensen te verkopen.

Dit zijn echter niet de enige oorzaken. In 2020 zorgde de zogenaamde handelsoorlog tussen China en de Verenigde Staten ervoor dat er beperkingen werden opgelegd aan Semiconductor Manufacturing International Corporation - de grootste chipfabrikant van China. Samsung en TSMC kregen de taak om de achterstand op te vangen, maar produceerden al op maximale capaciteit.

Verschillende andere factoren, waaronder zware stormen, fabrieksbranden en zelfs een droogte in Taiwan, hebben geleid tot wereldwijde chiptekorten.

Mijnwerkers hebben zeker niet geholpen als het gaat om grafische kaarten. Bitcoin- mining is al een tijdje een vloek op de GPU-markt, waarbij de vraag een stijging van de prijzen veroorzaakte en dat zette zich voort tijdens de periode van schaarste.

Nvidia heeft een aantal stappen ondernomen om dit te verlichten met de verzending van Lite Hash Rate GPU's om ze minder aantrekkelijk te maken voor miners, maar de trend zet zich voort. Allemaal leidend tot ellende voor de consument.

De bedrijven die op de chips vertrouwen, ondernemen echter stappen om het probleem aan te pakken.

Nvidia is langetermijnverbintenissen aangegaan met betrekking tot leveringen met een investering van $ 6,9 miljard in levering voor 2022. Intel besteedt veel geld om zijn productiemogelijkheden uit te breiden en AMD heeft een overeenkomst met GlobalFoundries ter waarde van $ 2,1 miljard voor zijn waferlevering van nu tot 2025.

Desondanks lijkt het erop dat er niet snel iets zal veranderen. Het is echter niet voor iedereen slecht nieuws, aangezien Samsung zegt dat de winst ondanks het tekort stijgt .