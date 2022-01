Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machine learning.

(Pocket-lint) - Een "vingerbijtende" knuffelkat was absoluut het raarste dat we zagen op CES 2022 . Ja, je leest het goed: het is een knuffel die aan je vinger kan zuigen.

Genoemd Amagami Ham Ham - ruwweg vertaald uit het Japans als "zachte beet", maar op een kawaii of schattige manier - de pluche knuffel zal automatisch zijn motor en algoritme inschakelen bij ontvangst van een uitgebreid cijfer.

Maar het is niets zoals de tong van een kat, geen zanderige weerhaken hier. Het voelt gewoon als een zacht stuk speelgoed dat aan een plastic haak draait en een kleine vingerdruk toevoegt.

Het bedrijf achter de creatie, Yukai Engineering, dat in het verleden het Qoobo gemotoriseerd kattenstaartkussen heeft gemaakt, zegt dat de sensatie zou moeten zijn "je onschuldig, geruststellend plezier geven om je dag op te fleuren".

We zouden het sowieso ronduit raar noemen - maar die bovenstaande beschrijving (en foto) maakt het nog meer.

Het uiterlijk van de kat - dat is gebaseerd op de Nemu Nemu-knuffelserie geproduceerd door Liv Heart Corporation - ziet er ook zo verbijsterend droevig uit, wat onze kwelling nog vergroot.

Naast Yuzu, hier afgebeeld in twee maten, is er ook Kotaro, een Shiba Inu-knuffelhond - de laatste die niet te zien was op het Showstoppers-evenement tijdens CES 2022, waar we het product zagen en proefden.

We zijn zeker blij dat CES in 2022 (bijna) in volle gang is, met zijn brede scala aan bedrijven en producten, maar Amagami Ham Ham bevond zich ongetwijfeld in een hele andere categorie die het best als "vreemd" kan worden geclassificeerd. Maar leuk, dus laten we eens kijken of CES 2023 deze kan overtreffen...