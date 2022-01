Govee onthult een nieuwe stijl Hexa-lichtpanelen op CES 2022

Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machine learning.

(Pocket-lint) - De maker van alle dingen RGB en Nanoleaf- concurrent, Govee, heeft zijn kleurrijke verlichte goedheid naar CES 2022 gebracht .

Het merk pronkt met zijn Glide-wandlampen , een modulaire set stijve, diffuse RGB-ledstrips die in verschillende configuraties aan elkaar kunnen worden geklikt.

Ook worden Govee's Glide Hexa-wandpanelen getoond. Deze zijn in wezen een directe concurrent van Nanoleaf's Light Panels, maar kiezen voor een zeshoekige vorm in plaats van Nanoleaf's driehoeken.

Beide producten kunnen worden bediend met Alexa , Google Assistant en Govee's eigen app en zullen zeker wat onmiddellijke flair toevoegen aan een speelkamer of, nou ja, elke kamer die je echt leuk vindt.

Govee pronkt ook met het aankomende Hexa-model dat in de zomer van 2022 wordt uitgebracht.

De nieuwe lichtpanelen hebben een kubusvormig ontwerp om een 3D hexagon-effect te creëren wanneer ze samen gemonteerd zijn, de look doet ons denken aan het klassieke arcadespel Q*bert.

De verstrekte details waren vrij dun, maar van wat we kunnen zien, lijkt het erop dat de nieuwe panelen drie verlichtingszones per paneel hebben om het 3D-effect te creëren.

De prijzen van het nieuwe model zijn niet bekendgemaakt, maar we denken dat het vergelijkbaar zal zijn met de huidige Glide Hexa-panelen die voor $ 189,99 worden verkocht.

We waren in het verleden onder de indruk van de producten van Govee, de Smart LED Strip nam zelfs de eerste plaats in onze gids voor de beste goedkope slimme lampen , dus we kijken ernaar uit om de nieuwe panelen in het echt te zien.

SQUIRREL_WIDGET_6440674