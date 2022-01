Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machine learning.

(Pocket-lint) - Beautymerk L'Oréal heeft tijdens CES 2022 twee producten aangekondigd, ontworpen om het kleuren van haar thuis veel gemakkelijker en spannender in de salon te maken.

De L'Oréal Coloursonic is een draagbaar apparaat dat niet alleen haarkleur mengt, maar ook gelijkmatig aanbrengt, waardoor het thuis verven van je haar een veel eenvoudigere taak wordt, terwijl het ook consistentere resultaten oplevert.

De Coloursonic is in vijf jaar ontwikkeld en heeft een aangepast mengmechanisme dat een precieze hoeveelheid ontwikkelaar en formule combineert om een haarkleur te creëren. Het Coloursonic-apparaat brengt vervolgens de juiste hoeveelheid haarkleur op het haar aan met behulp van een oscillerend mondstuk van borstelharen dat meer dan 300 keer per minuut een zigzagpatroon beweegt om het gelijkmatig te verdelen.

Gebruikers kunnen kiezen uit 40 tinten op de Coloursonic-website en de ammoniakvrije kit wordt rechtstreeks bij u thuisbezorgd. U moet dan de cartridge - die de kleur en de ontwikkelaar gescheiden houdt totdat het apparaat wordt ingeschakeld - in het Coloursonic-apparaat laden en van de aanzet tot de punten aanbrengen.

Na 30 minuten kunt u het afspoelen en de patroon uit het apparaat verwijderen en bewaren om bij te werken.

Naast de Coloursonic kondigde L'Oréal een technologie aan genaamd Colouright, een AI-verbonden kleursysteem voor salons, ontworpen om een on-demand, op maat gemaakte haarkleuring te creëren met meer dan 1500 mogelijkheden.

Colouright is een machine met een lezer om het haar van een klant te analyseren en factoren te meten die de effectiviteit van een kleur beïnvloeden, zoals grijspercentage, lengte en dichtheid. De machine heeft ook een dispenser met droge parels en basiscrèmepatronen, ontwikkelaars en verdunners, en het kan alle componenten van de haarkleurformule produceren.

Hoewel L'Oréal niet heeft bevestigd wanneer de Colouright-machine op de markt zou kunnen komen, verwacht het bedrijf het Coloursonic-apparaat voor thuisgebruik begin 2023 in de VS te lanceren.