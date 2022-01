HyperX heeft een hele reeks geweldige nieuwe randapparatuur onthuld

Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machine learning.

(Pocket-lint) - HyperX is op CES en heeft een hele reeks nieuwe randapparatuur onthuld, inclusief updates voor vaste fanfavorieten. Deze nieuwe apparaten zijn een draadloze versie van de HyperX Pulsefire Haste , de eerste gamecontroller van het bedrijf, een titchy 65 procent toetsenbord en meer.

Er zijn hier tal van nieuwe dingen, waaronder nieuwe randapparatuur voor games die fans ongetwijfeld enthousiast zal maken.

De HyperX Alloy Origins 65 is een update van het assortiment Origins-toetsenborden, met de vorige modellen inclusief full-size, 60 procent en TKL-modellen. Dit is een toetsenbord van 65 procent dat de richtingspijlen en andere handige toetsen behoudt. Het heeft PBT-toetsen, een aluminium behuizing van vliegtuigkwaliteit en een met laser geëtste, geverfde spatiebalk.

De Alloy Origins 65 heeft ook een andere kleurruimtebalk, afhankelijk van de sleutelschakelaar die je kiest. Het wordt geleverd met een keuze uit HyperX Red (lineair) of HyperX Aqua (tactiele) toetsschakelaars en een bijpassende stijl.

Dit toetsenbord is naar verwachting vanaf februari verkrijgbaar en kost ongeveer $ 99,99.

Met de HyperX Cloud Alpha Wireless claimt HyperX de langst meegaande draadloze headset te hebben die tot 300 uur meegaat voordat hij moet worden opgeladen. Dit is de langste ooit voor HyperX en drie keer meer dan die van concurrenten.

Voeg tweekamerdrivers van de tweede generatie toe, DTS Headphone:X 3D ruimtelijke audio en beloften van een uitgebalanceerd geluid en we zouden nog een uitstekende headset van HyperX moeten hebben. Het is ook gebouwd met dat kenmerkende HyperX-comfort, handige ingebouwde audiobediening en een vergelijkbaar gewicht als de draadloze Cloud II.

Deze headset zal naar verwachting in februari beschikbaar zijn voor $ 179,99.

Dit is de eerste gaming-controller van HyperX en een die is ontworpen voor verbeterde mobiele gaming-controle. Het is ontworpen om te werken met zowel pc- als Android-telefoons en bevat Bluetooth 4.2, 2.4Ghz draadloze en bekabelde modi. Batterijduur van 19 uur, een handig telefoondock en opladen via USB-C zouden de Clutch aantrekkelijk moeten maken. Net als het prijskaartje, aangezien dit ongeveer $ 49,99 gaat kosten.

Een van onze favoriete lichtgewicht gamingmuizen krijgt ook een update. De Pulsefire Haste krijgt een draadloos model en zal ook in het wit verkrijgbaar zijn. De belofte hier is nog steeds het handhaven van een lichtgewicht frame (62 gram), terwijl het ook een batterijduur van 100 uur heeft, PTFE-schaatsen, IP55 anti-stof/waterbestendigheid en TTC Golden Microswitches.

De Haste Wireless zal in februari beschikbaar zijn voor $ 79,99.

Naast deze nieuwe apparaten brengt HyperX ook een Limited Edition van de HyperX Cloud II uit in een roze colourway en een betaalbare Cloud Core-gamingheadset.