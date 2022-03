Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machine learning.

(Pocket-lint) - Geef je familie en geliefden dit seizoen het geschenk van kracht met Jackery UKs Christmas Sale. Als u op zoek was naar een mogelijkheid om uw zonnecentrales te upgraden of een bron van schone energiecentrales op te zetten, dan heeft u geluk.

Jackery , s werelds toonaangevende merk voor draagbare energie, biedt nu tot 25% korting op zijn zonnepanelen en draagbare energiecentrales. Jackery, opgericht in 2021 door een groep avontuurlijke ingenieurs, is nu het bestverkochte merk van energiecentrales op Amazon, met meer dan 1 miljoen vertrouwde klanten over de hele wereld. Het bedrijf is te zien geweest op tal van gerenommeerde media, waaronder New York Times, Forbes, Digital Trend en USAToday.

Als onderdeel van hun kerstuitverkoop biedt Jackery tot 25% korting op hun assortiment zonnegeneratoren op Amazon UK, waaronder de Explorer 240/ 500/ 1000 en de SolarSaga 100. De Jackery Christmas Sale zal live zijn vanaf de 11e van december t/m 16 december 2021.

De Explorer 240 Portable Power Station is het klassieke instapmodel, geschikt voor roadtrips, korte kampeertrips en werken op afstand in de natuur. Het is een compacte en lichtgewicht, draagbare krachtcentrale die cameras, mobiele telefoons, luidsprekers, tablets, laptops, elektrische dekens, drones en andere soortgelijke apparaten van stroom kan voorzien. Hij is uitgerust met een 240 wattuur lithium-ionbatterij en kan tot 4 apparaten tegelijk van stroom voorzien.

De Explorer 500 Portable Power Station is het model van gemiddeld niveau dat geschikt is voor noodhulp van energie in huis, voorbereiding op noodsituaties, glamping en bumperkleven. Het is een compacte krachtcentrale die ook als zonnegenerator kan werken — hij kan binnen 9,5 uur worden opgeladen door 100 W zonnepanelen. Hij is uitgerust met een lithium-ionbatterij van 518 wattuur en kan de volgende apparaten van stroom voorzien: projectoren, laptops, mobiele telefoons, minikoelers, CPAP-machines, routers en meer.

De Explorer 1000 Portable Power Station is het professionele model, een essentieel item voor campers, gewone kampeerders, off-grid leven en huishoudens die een duurzame bron van schone energie nodig hebben. Uitgerust met een capaciteit van 1002Wh kan deze krachtcentrale meerdere apparaten in uw huis tegelijkertijd van stroom voorzien. Hij kan binnen 8 uur worden opgeladen door twee 100W zonnepanelen. Afhankelijk van uw specifieke behoeften, kunt u deze krachtcentrale gebruiken voor een breed scala aan huishoudelijke artikelen, waaronder ruimteverwarmers, minikoelkasten, koffiezetapparaten, draagbare ovens, tvs, CPAP/Bi-PAP, computers en nog veel meer.

Het SolarSaga 100 opvouwbare zonnepaneel is het assortiment zonnepanelen van Jackery dat compatibel is met de Explorer 240/500/1000 elektriciteitscentrales. Dit is een essentieel apparaat voor diegenen die de voorkeur geven aan schone energie of als je graag lang kampeert of off-grid leeft. Het beschikt over 1 USB-C-poort en 1 USB-A-poort, die in staat is om 2 kleine apparaten tegelijk op te laden, zelfs zonder aansluiting op een elektriciteitscentrale. Het kan worden gecombineerd met de Explorer-krachtcentrales om enorm krachtige zonnegeneratoren te creëren.

Als je geïnteresseerd bent, noteer dit dan in je agenda - tussen 07:45 en 19:45 op 14 december is er een zeer beperkt venster waar je 15% korting kunt krijgen op de SolarSaga 100, slechts 12 uur lang!

Een zonnegenerator is een combinatie van een draagbare elektriciteitscentrale en zonnepanelen. De zonnepanelen vangen zonne-energie op en zetten deze om in elektrische stroom, die vervolgens wordt opgeslagen in de draagbare energiecentrale voor later gebruik. Dit is een briljante schone energiebron voor campers, kampeerders en degenen die een betrouwbare back-up nodig hebben om te beschermen tegen uitval.

De Jackery Solar Generator-bundels bestaan uit draagbare elektriciteitscentrales van 240 Wh, 518 Wh of 1002 Wh en zonnepanelen van 100 W. Dit zijn de beschikbare bundels voor zonnegeneratoren:

Jackery Solar Generator 240 : 1 x Explorer 240 draagbare krachtcentrale + 1 x SolarSaga 100 zonnepaneel

Jackery Solar Generator 500 : 1 x Explorer 500 draagbare krachtcentrale + 1 x SolarSaga 100 zonnepaneel

Jackery Solar Generator 1000 : 1 x Explorer 1000 draagbare krachtcentrale + 2 x SolarSaga 100 zonnepaneel

Terwijl Kerstmis eraan komt, biedt Jackery de perfecte gelegenheid om het geschenk van macht aan je familie en geliefden te geven. Of u nu schone energie nodig heeft om kleine apparaten van stroom te voorzien of voor langdurig off-grid leven, de Jackery-zonnegeneratoren zijn de perfecte metgezellen.

