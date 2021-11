Wat is Pinter? Homebrew bier apparaat uitgelegd

Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machine learning.

(Pocket-lint) - Misschien heb je de advertenties op tv of Facebook gezien, maar vroeg je je af wat Pinter eigenlijk is of doet.

Of je denkt erover om de sprong te wagen en er een te bestellen om je kerstvieringen een kickstart te geven.

Hoe dan ook, hier is onze handige gids over Pinter, de wijzigingen die zijn aangebracht voor de nieuwe Pinter 2 en wat deze bierkenners kan bieden.

Pinter is een thuisbier- en ciderbrouwsysteem dat gemakkelijker te gebruiken is dan standaardkits. Het belangrijkste element is een vatvormig apparaat met schenkhendel waarin je je eigen bier of cider brouwt van vers geperste biermixen die in flessen worden geleverd.

Soms krijg je ook een aparte hopper met hop om aan het einde van het proces toe te voegen, maar meestal hoef je alleen maar de verse pers en water toe te voegen en iets meer dan een week te wachten tot het brouwsel klaar is.

Vervolgens kunt u tot 10 pinten natuurlijk koolzuurhoudend bier of cider uit de Pinter (of Pinter 2, zoals onlangs gelanceerd) schenken.

Pocket-lint sprak onlangs met de CEO van Pinter, Ralph Broadbent, voor de Pocket-lint Podcast . Hij legde uit dat het belangrijkste doel van een Pinter boven een ander schenkapparaat versheid is: "Ik heb altijd het gevoel dat de meeste producten op verschillende manieren goed zijn voor verschillende mensen. De schenkapparaten hebben het voordeel dat je bier klaar is om te gaan. Dus, als als je vandaag op zoek bent naar een biertje, zal de Pinter nooit de juiste oplossing zijn - het vereist wel enige planning. Maar de schenkinrichtingen geven je geen vers bier. Sterker nog, je krijgt waarschijnlijk verser bier uit een blikje."

Een ander duidelijk voordeel is het milieu: "We zijn het enige bier ter wereld dat door een brievenbus kan worden bezorgd - wat erg handig is, want dat betekent een behoorlijke vermindering van de verpakking. Dus 17 blikjes of flesjes bier worden vervangen door slechts één nieuwe pers", vertelde hij ons.

"We vervoeren slechts ongeveer 15 procent van de originele vloeistoffen en dat soort dingen. Het is dus gewoon veel beter voor het milieu. We handelen pas ongeveer een jaar en we hebben ongeveer drie miljoen blikjes of flessen gestopt uit de afvalstroom."

Terwijl we zelf aan het brouwen zijn, kunnen we begrijpen hoe eenvoudig het is om de Pinter te gebruiken.

Pinter levert zelfs een stapsgewijze handleiding in zijn speciale mobiele app voor iOS en Android. Het houdt in feite in dat je het moet ontsmetten voordat je begint, een meegeleverde fles reinigingsoplossing en heet water gebruikt, het afspoelt en de verse presh toevoegt en de hoeveelheid water selecteert. Dan de gist toevoegen, even schudden en klaar.

Er zijn nogal wat verschillende verse presh-bieren en ciders die je kunt kopen, elk met een bepaalde tijd voor fermentatie (tot ongeveer zeven dagen) en ze carboniseren zichzelf in de Pinter zelf. Dan, wanneer het tijd is om te schenken, laat je wat van de opgebouwde CO2 vrij (op de eerste generatie Pinter) en je zou elke keer een behoorlijke pint moeten krijgen.

Pinter heeft onlangs zijn apparaat bijgewerkt, met de PInter 2 nu de standaardmachine die u kunt kopen.

Het bevat een paar belangrijke verbeteringen, zoals Broadbent ons uitlegde: "Als we het hebben over bier dat na verloop van tijd degradeert, is een van de dingen die het meest lijdt, de hop. Als je met brouwers praat [ze zullen je vertellen] dat een IPA die is zes maanden oud, in tegenstelling tot een die rechtstreeks uit de brouwerij komt, zullen heel verschillende bieren zijn. De hop degradeert gewoon zo veel na verloop van tijd. Dus hebben we iets uitgevonden dat de hopper wordt genoemd. Het heeft in feite dit doseermechanisme en injecteert hop in je bier.

"We hebben ook een nieuw tapsysteem geïntroduceerd. In wezen, als je het bier fermenteert, produceer je veel CO2 en het zit daar in de kopruimte die koolzuurhoudend bier helpt. Met generatie één van Pinter, toen je ging tappen, zou je de carbonatatiedeur aan de achterkant en dat zou de CO2 laten ontsnappen.Als dat niet het geval was en je onder druk zou schenken, zou je veel schuim krijgen.

"Maar het nadeel daarvan was dat, toen je begon te schenken, je lucht naar binnen begon te laten en lucht is een van de grootste vijanden van bier. Kortom, je begint te oxideren en je bier zal gaan bederven, dus we gaven klanten zeven dagen om dat bier te drinken. Maar door het nieuwe tapsysteem kunnen we onder druk schenken waardoor het bier langer koolzuurhoudend is."

Ook veranderd is het vergrendelingsmechanisme op de deur van de Pinter, dat gemakkelijker te sluiten en te beveiligen is - waardoor lekkage wordt voorkomen.

De Pinter 2 is verkrijgbaar in het VK vanaf £ 149,99. Het is verkrijgbaar in meerdere kleuren, waaronder zwart, wit, blauw, geel en rood.

De verse persverpakkingen beginnen bij £ 10 en lopen op tot £ 20 per verpakking, afhankelijk van het drankje. Er zijn er enkele met hoppers die exclusief zijn voor de Pinter 2.

U kunt meer informatie vinden op pinter.co.uk .

Bekijk ook het volledige interview met Ralph Broadbent op de Pocket-lint Podcast aflevering 130 .