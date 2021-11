Klink beter voor minder met deze geweldige microfoondeals

Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machine learning.

(Pocket-lint) - Als je beter wilt klinken tijdens videogesprekken, podcasts of gewoon gamen met je vrienden, dan is een speciale microfoon een verstandige aankoop. De beste kwaliteit microfoons zijn meestal niet goedkoop, maar je krijgt waar je voor betaalt.

We hebben een selectie van aanbiedingen gevonden voor fantastische microfoons die we in het verleden hebben geprobeerd. Dit zijn enkele van de beste die we hebben gevonden tijdens het doorzoeken van de Black Friday-deals . Dus om u de moeite te besparen, zetten we een aantal van onze favorieten op een rij.

Als je een streamer bent, dan hebben we ook een aantal geweldige aanbiedingen voor Elgato-streamingapparatuur verzameld die het bekijken waard zijn.

Blue Yeti Nano - bespaar $ 20 nu $ 79,99 De Yeti Nano is een van de kleinste en toch meest capabele USB-microfoons die we hebben gezien. Stevig gebouwd en nog mooi ook. Het is ook nog aantrekkelijker dankzij deze deal. Aanbieding bekijken

Elgato Wave:3 - bespaar $30/£60 De Elgato Wave:3 is een uitstekende microfoon die is gebouwd voor streamers met geweldige mixsoftware om al je audio op de perfecte manier te routeren. Aanbieding bekijken

Shure SM7B - bespaar £ 89 / $ 40 Dit is een microfoon van studiokwaliteit die een XLR-interface nodig heeft om te kunnen werken, maar hij klinkt fantastisch. De SM7B wordt vertrouwd door muzikanten over de hele wereld en is een must-buy als je het allerbeste wilt. Aanbieding bekijken