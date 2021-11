Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machine learning.

(Pocket-lint) - Ben je ooit moe van het scrollen door eindeloze sociale feeds ? Welnu, met deze gekke 8,8-inch draagbare monitor, in een extreem hoge 7:32-beeldverhouding, scrol je misschien een stuk minder!

Hij heet de EK-MD088 van het Japanse merk Elsonic. Het scherm heeft een resolutie van 420 x 1920 pixels en is ontworpen om naast een laptop te worden gebruikt. Afbeeldingen laten zien dat het Discord- en Twitter- feeds weergeeft, maar we kunnen een paar sites bedenken die kunnen profiteren van de vormfactor.

Het apparaat gebruikt USB-C voor stroom en mini-HDMI voor het videosignaal, wat een beetje vreemd is als je zou verwachten dat de USB-C ook video overdraagt. Het heeft zeker het uiterlijk van een apparaat van de eerste generatie dat wat verfijningen kan gebruiken, maar het idee is interessant genoeg om aan te slaan.

De standaard kan zogenaamd ook in liggende modus worden gebruikt, het is leuk om de optie te hebben, maar wat je op zon dun en breed scherm zou weergeven, is een andere zaak.

De beschrijving van Elsonic gaat niet in op de kleurverwerking van het scherm, maar vertelt ons dat het een standaardverversingssnelheid van 60 Hz en een helderheid van 300 nits heeft. Aan de zijkant van het apparaat bevinden zich twee knoppen waarmee je kunt schakelen tussen zes helderheidsinstellingen.

Op dit moment lijkt dit een Japanse release te zijn, gepland voor begin februari 2022. Het kost 14.800 yen, wat ongeveer $ 130 is exclusief verzendkosten. Wordt dit rare wolkenkrabberformaat het volgende grote ding in draagbare monitoren? Alleen de tijd zal het leren, waarschijnlijk niet, maar het is toch best cool.