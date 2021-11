Hier zijn enkele epische toetsenbordkortingen die het bekijken waard zijn

Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machine learning.

(Pocket-lint) - Er zijn veel geweldige gaming-toetsenborden en als je op zoek bent naar een nieuwe, dan is dit het moment om een koopje te vinden.

Of je nu op zoek bent naar een klein gamingtoetsenbord dat niet veel ruimte in beslag neemt op je bureau of iets dat rijk is aan functies met de allerbeste specificaties, dan is jagen door de Black Friday- aanbiedingen een geweldige manier om een deal te sluiten.

We hebben de huidige aanbiedingen doorzocht om de meest geweldige toetsenborden te kiezen die we hebben geprobeerd en getest en die we zouden aanbevelen.

SteelSeries Apex Pro - bespaar $ 36,53 nu $ 163,46 De Apex Pro is een ongelooflijk toetsenbord, met uniek instelbare toetsbediening en ook een aantal serieus mooie RGB-verlichting. Nu met korting voor Black Friday, het is zeker de moeite van het bekijken waard. Aanbieding bekijken

Corsair K100 RGB - bespaar $ 50 nu $ 179,99 Het vlaggenschiptoetsenbord van Corsair heeft een aantal serieuze specificaties, waaronder een pollingsnelheid van 4.000 Hz en optisch-mechanische schakelaars. Meestal hangt er een premium prijskaartje aan, maar is nu goedkoper voor Black Friday. Aanbieding bekijken

Roccat Vulcan TKL - bespaar $ 30 De Vulcan TKL is een andere blikvanger. Low-profile keycaps laten deze echt schitteren, maar de RGB en premium afwerking maken het echt af. Het gereduceerde prijskaartje is nog beter. Aanbieding bekijken

If you like the look of Das Keyboard devices then it's also worth checking out the store for 15% off across the range this Black Friday.