Tegel wordt overgenomen door familievolgbedrijf Life360

(Pocket-lint) - Tile - het populaire bedrijf voor het volgen van objecten - zal worden gekocht door Life360 in een deal met een waarde van ongeveer $ 205 miljoen.

Life360 is een platform dat op een vergelijkbare manier werkt als Apples Zoek mijn-netwerk , in die zin dat het je helpt bij het vinden en volgen van familieleden / naaste kringleden via de app.

In het persbericht wordt aangekondigd dat het combineren van de twee bedrijven zal leiden tot één enkele service waarmee u familie, huisdieren en objecten kunt lokaliseren en volgen in één platformonafhankelijke app.

De CEO van Life360 verklaarde: "Met de overname van Tile kunnen we nu een unieke en allesomvattende oplossing bieden voor het vinden van de mensen, huisdieren en dingen waar gezinnen het meest om geven."

Sinds Apple de markt voor het volgen van objecten betrad met zijn eigen AirTag - met Find My-ondersteuning en directe toegang tot een netwerk van miljoenen potentiële gebruikers - staat Tile onder toenemende druk.

Vanwege de concurrerende prijs, de enorme omvang van het consumentenbestand en het feit dat bijna elke iPhone ter wereld kan worden gebruikt om anoniem verloren AirTags te lokaliseren, werd de door Apple gemaakte tracker onmiddellijk aantrekkelijk voor velen.

Tile reageerde dit jaar met nieuwe trackers, maar kijkt met deze nieuwste zet naar de toekomst.

Door zowel het object als de familie/naaste persoon te volgen in één enkele app die werkt op zowel Android als iOS, hebben Tile en Life360 een competitiever platform dat rechtstreeks kan concurreren met Apples Find My-oplossing, maar cruciaal is dat het openstaat voor de miljarden mensen die Android-telefoons gebruiken.

De deal wordt naar verwachting begin 2022 officieel afgerond.