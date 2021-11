Beyerdynamics nieuwste MMX-gamingheadsets helpen je een kampioen te worden?

Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machine learning.

(Pocket-lint) - Beyerdynamic heeft zijn MMX 100 en MMX 150 gaming-headsets onthuld. Van deze headsets wordt gezegd dat ze een mix van uitstekend geluid, innovatieve functies en uitstekend comfort bieden.

De functies omvatten een Meta Voice-microfoon (niets te maken met de Meta-naamswijziging van Facebook) die een natuurlijke spraakoverdracht belooft terwijl vervelende achtergrondgeluiden worden geminimaliseerd.

De Beyerdynamic MMX 100 is een analoge gamingheadset ontworpen voor consolegamers. Aansluiting op een controller via een analoge uitgang met 4-polige en een 2x3-polige 3,5 mm jackplug. Terwijl de MMX 150 een geïntegreerde geluidskaart heeft voor een afgestemd geluid voor gamers die het beste eisen.

De headsets bevatten 40 mm-drivers die zijn afgestemd om een geluid met een hoge resolutie en een overtuigende soundscape te leveren. Beyerdynamic zegt dat dit een nauwkeurige geluidslokalisatie omvat die perfect is voor FPS-games en een duidelijk beeld dat ook uitstekend werkt voor RPGs.

De Beyerdynamic MMX 150 is ook interessant omdat hij is uitgerust met de nieuwe Augmented Mode. Dit is een systeem waarbij geluiden in uw echte omgeving in realtime in uw audio worden gemengd, zodat u geen belangrijke geluiden hoeft te missen terwijl u toch ondergedompeld blijft in uw game.

Verder bieden beide headsets ook het hoogwaardige design dat je van Beyerdynamic mag verwachten. Inclusief een duurzame aluminium hoofdband, een mix van synthetisch leer en traagschuimvulling aan de bovenkant en oorkussens met traagschuimkussens.

De MMX 100 is vanaf vandaag verkrijgbaar voor $ 99,00 en de MMX 150 voor $ 129,00 in de Beyerdynamic online winkel .