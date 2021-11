DAB Motors en Burberry lanceren een sjieke elektrische motorfiets

Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machine learning.

(Pocket-lint) - Luxe modemerk Burberry werkt samen met DAB-motoren om een limited edition elektrische motorfiets te lanceren, de DAB Concept-E RS Burberry-editie.

De superbeperkte oplage van slechts 20 fietsen zal voorzien zijn van eersteklas Ohlins aangepaste ophanging en een Beringer-remsysteem. De 10 kW-motor is het wettelijke equivalent van een 125 cc-motor, wat betekent dat hij in veel landen, waaronder het VK, kan worden bereden met slechts een basistraining.

De fiets is verkrijgbaar in twee kleurstellingen; metallic grijs en nachtblauw. Ze hebben allebei leren stoelen en handvatten met het TB-monogrampatroon in reliëf, samen met opvallende branding op de carrosserie en de velgen.

Het lijkt misschien een onwaarschijnlijke combinatie, maar zowel DAB-motoren als Burberry hebben een focus op luxe exclusieve goederen en beide merken hebben oog voor duurzaamheid.

"Luxe gaat over ambachtsman, iets waar alle luxehuizen trots op zijn. DAB Motors creëert een op maat gemaakte benadering van zijn ambacht in de industrie door een atelierbenadering van de productervaring, waarbij zeer reële aandacht wordt besteed aan het ontwerp en de constructie." zei Adrian Ward Rees, Senior Vice President bij Burberry.

Simon Dabadie, CEO en oprichter van DAB Motors zei: "Ik heb DAB Motors gecreëerd vanuit een visie van mode- en designliefhebbers, ik wilde de motorfiets presenteren als een echt modieus apparaat dat in staat is verlangens op te wekken en identiteit uit te drukken."

De fiets zal te zien zijn in enkele van Burberrys flagshipstores, waaronder Londen, Dubai, New York, Los Angeles en Tokio. Het is te koop via de website van DAB Motors voor € 29.900 inclusief btw.