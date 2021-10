Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machine learning.

(Pocket-lint) - Het kleine draadloze bord van Raspberry Pi krijgt een grote update in de vorm van de Raspberry Pi Zero 2 W. Biedt een prestatieverbetering en enkele nieuwe functies, maar blijft uiterst betaalbaar met een prijskaartje van minder dan £ 15.

De nieuwe quad-coreprocessor biedt 40 procent betere single-threaded prestaties en 5x multi-threaded prestaties in vergelijking met de vorige generatie. Dit betekent dat dit kleine bordje klaar is voor de meest veeleisende projecten.

De Zero W is erg populair bij degenen die doe-het-zelf draagbare spelconsoles maken, vanwege de kleine vormfactor, en de prestatieverbetering zal een genot zijn voor iedereen die emulatiesoftware zoals RetroPie gebruikt .

De Zero 2 W behoudt dezelfde vormfactor, montagegaten en connectorlay-out als zijn voorganger, dus degenen die een eerder project willen upgraden met de nieuwe hardware, zouden helemaal geen problemen moeten hebben. Dit betekent ook dat de meeste oudere accessoires en hoesjes voor de Raspberry Pi Zero W compatibel blijven.

Raspberry Pi Zero 2 W blijft draadloze verbindingen aanbieden, daar staat de W immers voor, inclusief wifi, Bluetooth 4.2 en Bluetooth Low Energy (BLE).

Raspberry Pi introduceerde ook een nieuwe officiële USB-voeding , apart verkrijgbaar, voor het apparaat. De voeding is ook compatibel met de Raspberry Pi 3B en 3B+.

De Raspberry Pi Zero 2 W is nu te koop in het VK, de EU, de VS, Canada en Hong Kong voor £ 13,50 ($ 15).