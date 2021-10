Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machine learning.

(Pocket-lint) - Astell&Kern heeft zijn instapmodel Hi-Res Audio-speler opgevolgd met een model van de tweede generatie dat verschillende nieuwe functies bevat.

De Astell&Kern SR25 MKII is aangepast voor betere geluidsprestaties en voegt een hoofdtelefoonaansluiting van 4,4 mm toe voor een verbeterd dynamisch bereik en basrespons.

Andere verbeteringen zijn onder meer een Replay Gain-functie die het afspeelvolume van bronnen tot 24-bit/192kHz aanpast, BT Sink-functionaliteit voor een eenvoudigere verbinding met een extern Bluetooth-apparaat en de toevoeging van interne verzilverde afscherming om de speler te beschermen tegen elektromagnetische interferentie.

Naast de nieuwe 4,4 mm-aansluiting is er ondersteuning voor 2,5 mm (gebalanceerde) en 3,5 mm (ongebalanceerde) hoofdtelefoonaansluitingen.

Je kunt er vanaf streamen via Bluetooth, waarbij de SR25 MKII zowel Qualcomm aptX HD als LDAC ondersteunt. Muziek kan aan de speler worden toegevoegd via een draadloze bron, zoals een pc of smartphone, dankzij de AK File Drop-software die in het apparaat is ingebouwd. Elke bron op hetzelfde netwerk kan in principe worden gebruikt om over tracks te schakelen.

Deze keer heeft het merk een Mercury D. Silver-kleurstelling aangenomen, die iets donkerder is dan het model van de eerste generatie.

De Astell&Kern SR25 MKII Hi-Res Audio-speler is vanaf begin november verkrijgbaar voor £ 699 / $ 749 / € 799.

Er zal ook een beschermhoes beschikbaar zijn, geprijsd op £ 59 / $ 60 / € 69 en verkrijgbaar in denimblauw, oranje en zwart.