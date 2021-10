We hebben een slimme telescoop geprobeerd en dit zijn de geweldige fotos die we hebben gemaakt

Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machine learning.

(Pocket-lint) - We genieten al lang van beelden van de ruimte en snapshots van het enorm intrigerende heelal dat rond de planeet ligt die we thuis noemen. NASA pronkt regelmatig met geweldige beelden die het heeft vastgelegd met bijvoorbeeld de Hubble-ruimtetelescoop of de verschillende ruimtevaartmissies naar Mars en Jupiter.

Het is ook mogelijk om vanuit huis uw eigen beelden vast te leggen. Als je de juiste apparatuur, veel geduld en de knowhow hebt, maar dat is niet de enige manier.

Stellina is een slimme telescoop die het vastleggen van beelden van het heelal om ons heen heel eenvoudig maakt. Laad de app, klik op de plek die je wilt zien en deze geweldige kit doet al het werk voor je.

We werden gevraagd om een kijkje te nemen in het observatiestation van Stellina om te zien wat het kon doen en we konden het niet laten.

Deze eenvoudig ogende doos is geen telescoop in de traditionele zin, maar de "perfecte hybride" tussen een slimme telescoop en camera. U hoeft niet te weten wat de sterrenbeelden aan de hemel zijn voordat u het gaat gebruiken, aangezien het systeem al het werk voor u doet.

Kies een sterrenbeeld, melkwegstelsel, cluster of nevel uit de app en Stellina vindt dat object automatisch, stelt daarop scherp en gaat vervolgens verder met het verzamelen van afbeeldingen terwijl ze afbeeldingen stapelt om het uiteindelijke resultaat te creëren. Met een lange sluitertijd kun je een aantal ongelooflijke uitzichten vastleggen. We hebben een aantal van de beste die we voor je hebben verzameld verzameld.

Adelaarsnevel

De Adelaarsnevel is beroemd en prachtig gefotografeerd door de Hubble Ruimtetelescoop, maar we zijn best tevreden met hoe deze afbeelding eruitzag.

De Adelaarsnevel bevindt zich op een afstand van ongeveer 5.700 lichtjaar en omvat de beroemde Zuilen der Schepping - het gefluister van interstellair gas en stof dat u in het midden van de afbeelding kunt zien.

Deze foto heeft 200 fotos gestapeld over een periode van 30 minuten om vast te leggen en is een uitstekend voorbeeld van wat Stellina kan doen.

Bubbelnevel

Dit is NGC 7635, ook wel de Belnevel genoemd,

Het is een schitterende emissienevel die als je goed kijkt op een luchtbel lijkt. Die bel wordt gevormd door een stellaire wind gecreëerd door een jonge nabije ster.

Er wordt gezegd dat het ergens tussen de 7 en 11.000 lichtjaar van de aarde verwijderd is. Het is zo ongelooflijk mooi dat we deze foto uit onze achtertuin hebben weten te halen.

De afbeelding die we hier hebben gemaakt, is gemaakt over een periode van een uur met 51 afbeeldingen gestapeld om dit resultaat te creëren.

De Melkweg van Bode

Bodes Melkwegstelsel (ook bekend als M 81) werd oorspronkelijk opgemerkt door de Duitse astronoom Johann Elert Bode in 1774. Het is ongeveer 11,6 miljoen lichtjaar verwijderd van de aarde, maar is een van de helderste sterrenstelsels die zichtbaar zijn aan onze nachtelijke hemel.

Het uitzicht vastgelegd door de Hubble-telescoop is natuurlijk indrukwekkender, maar onze foto is ook netjes. Er zijn 188 afbeeldingen gemaakt en gestapeld om deze afbeelding te maken gedurende een weergavetijd van 30 minuten.

Halternevel

De Halternevel is een ander lichaam dat lang geleden werd ontdekt, en Charles Messier zag het oorspronkelijk in 1764.

Het uitzicht dat je ziet is het resultaat van een oude ster die zijn lagen in de omgeving laat vallen, wat resulteert in een gloeiend en kleurrijk scherm.

Deze nevel bevindt zich op meer dan 1200 lichtjaar afstand en toch zijn we erin geslaagd om hem vanuit ons huis met gemak vast te leggen.

De maan

Stellina is niet echt ontworpen om fotos van planeten te maken. Hoewel je ze in de app kunt vinden, krijg je een waarschuwing dat de slimme telescoop is gebouwd om galerijen, nevels en clusters vast te leggen en het beste zal presteren.

Dat gezegd hebbende, we zijn erin geslaagd om deze nogal handige afbeelding van de maan te maken toen deze bijzonder helder aan de nachtelijke hemel scheen.

Sluiernevel

Dit is een van de meest indrukwekkende fotos die we met Stellina hebben kunnen maken. Het duurt ongeveer een uur om dit uitzicht op dit gebied te zien, dat een wolk van verwarmd en geïoniseerd gas en stof in het sterrenbeeld Cygnus laat zien.

Deze indrukwekkende nevel zou het resultaat zijn van een supernova die meer dan 20 keer groter was dan onze zon en wel 20.000 jaar geleden explodeerde.

Het werd oorspronkelijk gespot door William Herschel in 1784 en nu door ons vastgelegd met alleen onze telefoon, Stellina en een beetje geduld.

Verlovingsring

Dit is een regio die bekend staat als de verlovingsring. Het bevindt zich op ongeveer 1500 lichtjaar van de aarde en is de thuisbasis van een ongelooflijk heldere ster die bekend staat als HD 83535.

Onder de juiste omstandigheden is de heldere ster die je in deze afbeelding kunt zien zichtbaar met een grote nevel erachter. Helaas hebben bewolking en temperatuurveranderingen ons verhinderd om het volledige beeld te krijgen, maar het is nog steeds verbazingwekkend om te zien hoe helder de ster is.

Pacmannevel

Deze afbeelding van de Pacmannevel is gemaakt met 342 afbeeldingen die over een periode van een uur zijn gestapeld.

Dit is een emissienevel die zich in de Perseus-spiraalarm van de Melkweg bevindt. Het werd oorspronkelijk ontdekt door Edward Emerson Barnard in 1883, maar heeft sindsdien de naam Pacman Nebula gekregen vanwege de gelijkenis met het klassieke personage uit een arcadespel.

Zielnevel

Dit is een weergave van Westerhout 5, ook wel bekend als de Zielnevel. Het duurt meer dan twee uur om een goed beeld van deze regio te krijgen. Wat lastig kan zijn met veranderingen in het weer die kunnen optreden terwijl Stellina zich op het gebied concentreert.

Toch is het een indrukwekkende plek als je bedenkt dat deze emissienevel zich op ongeveer 7.500 lichtjaar van ons huis bevindt. De vage rode tint in de afbeelding is afkomstig van de uitstoot van waterstofgas in de regio.

Pleiaden

De Pleiaden is zeker opvallend helder. Deze weergave toont een ruimtegebied dat zich op slechts 410 lichtjaar van de aarde bevindt met meer dan 800 sterren in een hechte groep.

Pleiaden wordt ook wel de Zeven Zusters genoemd, verwijzend naar een Griekse legende rond de Titanengod Atlas en zijn dochters.

Het werd oorspronkelijk gezien door Galileo Galilei in 1610 en geschetst om 36 sterren in het gebied te tonen. In deze fotografische vorm pronkt het zeker met een aantal indrukwekkend heldere sterren.

Driehoek Galaxy

Hier namen we 209 fotos van de Triangulum Galaxy die Stellina automatisch in deze resulterende foto stapelde.

De Triangulum Galaxy is de op twee na grootste lokale melkweg achter de Andromeda Galaxy en de Melkweg.

Grote Pegasus-cluster

Deze foto bestaat uit 196 gestapelde afbeeldingen die in ongeveer een half uur zijn gemaakt en toont een van de dichtst opeengepakte bolletjes die we in de Melkweg kennen.

Grote Pegasus Cluster, ook bekend als Messier 15, zou een van de oudere clusters in onze Melkweg zijn. Met een leeftijd van ongeveer 12 miljard jaar is het zeker een indrukwekkend gezicht. Het bevindt zich op 33.600 lichtjaar van de aarde en herbergt ongeveer 100.000 sterren, waardoor het 360.000 keer helderder is dan onze zon.

Geest van Cassiopeia

Deze foto van de Geest van Cassiopeia is gemaakt met 477 fotos die zijn gemaakt tijdens een 2 uur durende belichting.

Als je goed kijkt, kun je een hint zien van het schitterende griezelige gebied van de ruimte dat eerder werd vastgelegd door de Hubble-telescoop .

Ultraviolette straling van de nabije, blauw-reuzenster Gamma Cassiopeiae (rechtsonder te zien) bombardeert de waterstof in het gebied en veroorzaakt de rode gloed die je vaag in het midden kunt zien.

Vuurwerk Galaxy

De Fireworks Galaxy lijkt hier misschien klein, maar er wordt gezegd dat hij 40.000 lichtjaar in diameter is. Het bevat ongeveer de helft van het aantal sterren als de Melkweg en is zeer actief met supernova-explosies die 10 keer zo vaak plaatsvinden.

Het bevindt zich op 25.000 lichtjaar van de aarde en is hier te zien met slechts 108 fotos gemaakt met Stellina.

Viskopnevel

Je moet hier een beetje turen om het te zien, waarschijnlijk vanwege weersomstandigheden terwijl we de foto maakten, maar dit is de Viskopnevel.

Het is een stervormingsgebied in het noordelijke sterrenbeeld Cassiopeia waar de kleuren worden veroorzaakt door de uitstoot van zuurstof-, waterstof- en zwavelatomen. De resulterende vorm lijkt op een vis, vandaar de naam.

Mesrand Galaxy

NGC 5907 is een spiraalstelsel dat eruitziet als een mes in de ruimte, gecreëerd door dwergsterren. Het is 50 miljoen lichtjaar van de aarde verwijderd.

Ondanks zijn vorm is het Knife Edge-sterrenstelsel eigenlijk een van de meest voorkomende soorten sterrenstelsels in het bekende heelal.

Messier 71

Messier 71 is een andere bolvormige sterrenhoop - een verzameling sterren die nauw verbonden zijn door de zwaartekracht.

Men denkt dat het jonger is dan veel andere clusters van dit type, ongeveer 10 miljard jaar oud. Het is zeker een indrukwekkend gezicht.

Pinwheel-cluster

Messier 36, ook bekend als de Pinwheel Cluster, is een andere cluster van sterren in de ruimte. Het is 4.000 lichtjaar verwijderd van onze thuisplaneet en omvat een groep van ongeveer 60 sterren met een onderlinge afstand van ongeveer 14 lichtjaar. De Pinwheel Cluster is ongeveer 25 miljoen jaar oud en is een wonder van de ruimte.

Deze weergave is gemaakt in 30 minuten met ongeveer 193 afbeeldingen gestapeld voor het eindresultaat.

Kattenoognevel

De Katteoognevel is een planetaire nevel die voor het eerst werd opgemerkt door William Herschel in 1786.

Zijn volledige schoonheid wordt goed gedemonstreerd door de Hubble-ruimtetelescoop, maar zelfs onze snap met Stellina geeft een idee van de indrukwekkende uitzichten van de regio.

Dubbele cluster in Perseus

Double Cluster in Perseus bevat twee verschillende clusters, waaronder NGC 869 en NGC 884. Deze zouden 20.000 zonsmassas bevatten en zouden ongeveer 12 miljoen jaar oud zijn.

Ongelooflijk, er zijn 300 blauwwitte superreuzensterren in elk van de clusters, vandaar de verbazingwekkende massas die hier zichtbaar zijn.

Edward Young Star

Edward Young Star (ook bekend als Messier 110) is een elliptisch dwergstelsel en een satelliet van het Andromedastelsel. Het heeft slechts een lage oppervlaktehelderheid waardoor het moeilijk waar te nemen is.

Er wordt gezegd dat de Edward Young Star ongebruikelijk is vanwege zijn donkere structuren en aanwijzingen voor recente stervorming. Er wordt ook gedacht dat het ongeveer 10 miljard sterren bevat.

De afbeelding die we met Stellina hebben gemaakt, bevat 214 afbeeldingen die zijn gestapeld om de uiteindelijke foto te maken.

Jupiter

Zoals we eerder zeiden, is Stellina niet ontworpen voor planeten, maar dat betekent niet dat je er geen glimp van kunt opvangen. Dit is hoe een snel beeld van Jupiter eruit ziet.

Caldwell 7

Caldwell 7 is een tussenliggend spiraalstelsel dat zich op ongeveer acht miljoen lichtjaar van de aarde bevindt. Er wordt gezegd dat het verschillende stervormingsgebieden bevat. Op de voorgrond zijn verschillende heldere sterren te zien die deel uitmaken van onze eigen Melkweg.

Messier 56

Messier 56 is ongeveer 32.900 lichtjaar verwijderd van de aarde. Er wordt gezegd dat het 84 lichtjaar in doorsnede is en ongeveer 230.000 zonsmassas bevat.

Interessant is dat M 56 deel uitmaakt van de Gaia Sausage, waarvan wordt gedacht dat het de overblijfselen zijn van een samengevoegd dwergstelsel.

Uilencluster

De Uil Cluster is een open sterrenhoop in het sterrenbeeld Cassiopeia. Het werd ontdekt door William Hershel in 1787.

Pelikaannevel

De Pelikaannevel is een emissienevel ontdekt door William Hershel. Het wordt geassocieerd met de Noord-Amerikaanse nevel en heeft een gasvormige emissie die lijkt op een pelikaan.

In betere omstandigheden duurt het ongeveer twee uur om met Stellina te fotograferen en is niet zo zichtbaar als we hier zouden willen, maar nog steeds een geweldig beeld.

De dubbele dubbele ster

Dit is de Double Double Star, ook wel Epsilon Lyrae genoemd .

De twee helderste sterren bevinden zich op 160 lichtjaar van de aarde en draaien om elkaar heen gedurende honderdduizenden jaren.