Anker onthult Soundcore Frames, zijn slimme audiobril van $ 200

(Pocket-lint) - Anker introduceert een slimme audiobril onder het merk Soundcore. Ze worden de Soundcore-frames genoemd en zijn in feite ontworpen om te wedijveren met vergelijkbare brillen van Razer . Hun belangrijkste truc is dat ze een meer meeslepende ervaring kunnen bieden wanneer je naar muziek, podcasts, enzovoort luistert.

De armen van de Soundcore Frames bevatten luidsprekers - twee in elk. De hoofdluidspreker bevindt zich aan de voorkant van het oor van de gebruiker, terwijl de andere zich achter het oor van de gebruiker bevindt. Volgens Bose moet deze opstelling "helpen om het stereogeluid te versterken". In de meeste situaties buiten zouden mensen niet moeten kunnen zien of uw bril muziek afspeelt. Als je echter binnen bent en naar luide deuntjes luistert, vermoeden we dat mensen in de buurt het kunnen horen.

Andere kenmerken zijn een levensduur van de batterij die wordt geschat op maximaal 5,5 uur continu afspelen, IPX4-waterbestendigheid en veeg-en-tik-bedieningselementen op de armen.

Oh, en de luidsprekers van de frames kunnen zien wanneer je het glas hebt verwijderd en pauzeren automatisch je muziek, zodat je niet naar je telefoon hoeft te grijpen.

De Soundcore Frames kosten $ 199,99 en worden in november 2021 verzonden. Je kunt ze bij Amazon en elders kopen. Ze zijn er in 10 verschillende ontwerpen, die je "virtueel kunt uitproberen" met de Soundcore-smartphone-app van Anker voor Android en iOS.

Als je een extra framestijl wilt kopen, prijst Anker die voor $ 49,99 per stuk.