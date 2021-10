Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machine learning.

(Pocket-lint) - Tile heeft nieuwe versies van de Tile Pro, Tile Mate, Tile Slim en Tile Sticker geïntroduceerd, waardoor de ontwerpen zijn aangepast en het bereik op sommige apparaten is vergroot.

Ondanks het binnendringen van Apple en Samsung in de Bluetooth-trackerruimte in de afgelopen 12 maanden, meldt Tile dat het de afgelopen 8 maanden een omzetgroei van 70 procent heeft gezien, omdat het vinden van verloren apparaten scherp in beeld komt.

Met een volledig assortiment aan producten beweert Tile dat het een beter aanbod heeft dan sommige voor de hand liggende rivalen: de Tile Pro is opnieuw ontworpen in een keyfob-stijl, die weerspiegelt waar de meeste mensen hem gebruiken - op sleutels.

Het nieuwe ontwerp helpt hem te onderscheiden van de Tile Mate, die eronder in de familie zit, maar beide hebben handige oogjes zodat je ze aan apparaten kunt bevestigen, zonder dat je wordt gevraagd om een accessoire te kopen, zodat je het echt ergens aan kunt bevestigen, zoals de Apple AirTag.

De Pro biedt het langste bereik - zon 120 meter Bluetooth-detectie - terwijl de Mate 76 meter krijgt, net als de Tile Slim. Beide hebben ook luidere volumes om detectie te vergemakkelijken.

Tile Slim is een interessant apparaat omdat het in wezen de grootte van een creditcard heeft en dus in je portemonnee kan worden geschoven, terwijl de Tile Sticker zijn knop naar de zijkant verplaatst in plaats van naar de bovenkant in deze nieuwe iteratie, terwijl hij een grote volumestoot krijgt.

Hoewel er geen ultrabreedband is in de eerste reeks apparaten, zal er begin 2022 een ultrabreedbandversie van de Tile Pro - genaamd Tile Ultra - worden gelanceerd die die functie zal toevoegen, samen met augmented reality-bevinding, om te helpen sluiten- bereik locatie.

Naast de selectie van functies die al door Tile worden ondersteund, is er een nieuwe Lost and Found-functie.

Dit heeft de vorm van een QR-code op de achterkant van de Pro-, Mate- en Slim-apparaten, waarmee iedereen met een smartphone de code kan scannen en naar een pagina met contactgegevens kan worden geleid - dat wil zeggen degenen die Tiles vinden maar niet in het Tile-netwerk kan nog steeds helpen bij detectie.

In de toekomst komt er ook een Scan and Secure-functie. Dit is vergelijkbaar met de Apple- en Samsung-functies die zijn ontworpen om te voorkomen dat iemand u volgt met een Tile - zodat u naar Tiles kunt scannen om te zien of er een niet-herkend apparaat is dat met u lijkt mee te reizen.

Alle nieuwe apparaten zijn nu beschikbaar, met de Tile Pro voor £ 29,99, de Tile Mate voor £ 19,99, de Tile Slim voor £ 29,99 en de Tile Sticker voor £ 24,99.

squirrel_widget_6146988