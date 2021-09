Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machine learning.

(Pocket-lint) - Wyze, een populaire maker van slimme woonaccessoires in de VS, is gespecialiseerd in budgetgerichte producten, en het nieuwste voorbeeld is de nieuwe slimme weegschaal van $ 15. Genaamd de Scale S, het is een meer betaalbare opvolger van de originele $ 30 Wyze Scale die vorig jaar werd uitgebracht.

Wyze Scale S kan niet alleen uw gewicht meten, maar wordt geleverd met vier elektroden die ook andere gezondheidsstatistieken over uw lichaam kunnen bepalen. Wyze zei dat de Scale S 11 lichaamssamenstellingsstatistieken kan meten: gewicht, percentage lichaamsvet, vetvrije massa, BMI, spiergewicht, visceraal vet, basaal metabolisme, botmassa, metabolische leeftijd, eiwit en percentage lichaamswater.

Uiteindelijk zal het ook de hartslag volgen. Deze functionaliteit komt later dit jaar.

Weegschaal S gebruik je ook om andere dingen te wegen. Het heeft een modus waarmee je het gewicht van een "baby, huisdier, bagage of de absurd zware rugzak van je kind" kunt vinden, aldus Wyze. Andere functies zijn onder meer een 3,5-inch LED-display en een bijbehorende app die u kunt gebruiken om doelen in te stellen en de voortgang bij te houden voor maximaal acht verschillende gebruikers. Scale S kan ook gegevens synchroniseren met Fitbit, Google Fit en Apple Health.

Wyze schat de levensduur van de batterij op ongeveer 18 maanden met de meegeleverde batterijen.

Als dit je interesseert, is de Wyze Scale S nu beschikbaar voor pre-order van Wyze.com en zal in november 2021 in de VS worden verzonden.