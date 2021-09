Oakley en Roccat bundelen hun krachten om gaming-compatibele brillen te maken

Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machine learning.

(Pocket-lint) - Lifestyle-brillengigant Oakley heeft aangekondigd dat het gaat samenwerken met Roccat, fabrikant van gaming-randapparatuur om headset-compatibele brillen te maken voor een ongeëvenaarde game-ervaring.

Oakley heeft al een tijdje een samenwerking met Turtle Beach. Dat is heel logisch, want Turtle Beach bouwt zijn gamingheadsets al jaren met spektakelvriendelijke ontwerpen.

Nu Roccat eigendom is van Turtle Beach, wordt dat bedrijf ook betrokken bij de samenwerking. Het resultaat is een limited-edition brillencollectie voor gamers met de Oakley Metalink-bril met het direct herkenbare Roccat-logo op de zijkant.

Deze gaming-bril maakt gebruik van Oakleys Prizm Gaming-lenstechnologie om "uitzonderlijke" blauwlichtfiltratie te bieden. Volgens het bedrijf filteren die lenzen 40 procent van het blauwe licht dat je scherm uitstraalt, zodat je langer op je best kunt gamen.

De limited-edition Oakley x Roccat-collectie belooft een verbeterd zicht te bieden naast een naadloze pasvorm met Roccats populairste gamingheadsets. Deze specificaties verlichten dus niet alleen de blauwe lichtdruk op uw ogen, maar helpen ook uw oren en hoofd comfortabel te houden.

De collectie Oakley Metalink brillen is verkrijgbaar met Oakleys Authentic Prescription lenzen. Het kan nu rechtstreeks op de site worden gekocht of bij Oakley-winkels in de VS, het VK, Duitsland, Japan en Singapore.