Tile Ultra biedt UWB-zoekvaardigheden wanneer het in 2022 wordt gelanceerd - en het werkt zelfs met iPhone

(Pocket-lint) - Tile heeft bevestigd dat het UWB - ultrabreedband - aan zijn lijst van vindvaardigheden zal aanbieden met de lancering van de Tile Ultra begin 2022.

Het bedrijf maakte voor het eerst bekend dat het werkte aan een systeem dat begin 2021 gebruikmaakt van UWB, maar het heeft even geduurd voordat het op de markt kwam.

Tile heeft al zijn Tile-apparaten vernieuwd - Pro, Mate, Slim, Sticker - waarbij de Ultra hetzelfde fob-achtige ontwerp krijgt als de Tile Pro.

De UWB-toevoeging aan de Tile Ultra maakt punt- en plaatsbepaling mogelijk, ontworpen om over korte afstanden te werken om gebruikers te helpen de exacte locatie van een apparaat te identificeren, zodat ze er direct naartoe kunnen gaan, in plaats van alleen op audio te hoeven vertrouwen.

Tile heeft bevestigd dat het nauw samenwerkt met Google om een geweldige ervaring in Android 12 te garanderen; Google heeft eerder bevestigd dat UWB zal worden opgenomen in toekomstige producten en wordt verwacht in de Pixel 6.

"Met Android 12 zullen gebruikers van telefoons met Ultra-Wideband-technologie profiteren van nieuwe en nauwkeurige positioneringservaringen. We zijn enthousiast over het werk dat we met Tile hebben gedaan en de nieuwe vindervaring die het gebruikers zal bieden", aldus Erik Kay. , vice-president van engineering, Google.

Momenteel zijn er maar weinig Android-apparaten beschikbaar die UWB-technologie bieden. Samsung biedt het in een aantal modellen aan, maar de meeste Android-apparaten niet. De verwachting is dat dit in 2022 zal veranderen, met nieuwe lanceringen die het nieuwe draadloze protocol bieden.

Apple biedt echter UWB in iPhone 11, 12 en 13. Omgedoopt als onderdeel van de "U1-chip", biedt Apple UWB-vinding aan als onderdeel van de vaardigheden van Apple AirTag .

Tile heeft bevestigd dat iOS-apparaten zullen werken met Tile Ultra, waardoor dit het eerste UWB-apparaat is dat zowel op Android als op iPhone werkt. Samsungs Galaxy SmartTag+ werkt alleen met Samsung-telefoons, terwijl het apparaat van Apple alleen werkt met iOS-apparaten.

Tile en Apple hebben in het verleden ruzie gekregen over de toegang tot de U1-chip. In januari 2020 gaf Tile bewijs voor de Senaatssubcommissie voor antitrust , waarin werd beschreven hoe Apple stappen leek te ondernemen om de toegang van derden tot bepaalde delen van de hardware moeilijker te maken, zoals toegang op de achtergrond tot de U1-chip en Bluetooth.

Dat riep bij veel klanten twijfels op of Tile Ultra het daglicht zou zien, maar het lijkt erop dat met het eigen apparaat van Apple op de markt, Tile in staat zal zijn om een UWB-apparaat te lanceren dat zal werken met de iPhone.

Natuurlijk zal het apparaat van Tile werken binnen het eigen locatiesysteem van Tile in plaats van Apples FindMy-netwerk, maar het bedrijf kan opscheppen dat het op alle platforms werkt.

De prijs moet nog worden bevestigd, maar Tile vertelde Pocket-lint dat het niet veel meer verwachtte dan de prijs van de Tile Pro, momenteel £ 29,99. We verwachten begin 2022 meer over het toestel te horen.