Rijden met SRAM Rival eTap AXS schakelen: is de toekomst van fietsen draadloos?

(Pocket-lint) - Fietsen en technologie gaan hand in hand. Niet altijd in de digitale zin die de lezers van Pocket-lint misschien bekend voorkomen, maar met een constant proces of verfijning van het ontwerp, de materialen en de mechanica van elk onderdeel van de eenvoudige fiets, is het een industrie die niet stilstaat.

Terwijl een aanpassing van het frame hier, of het voortdurende argument over welke breedte of druk van de band het beste is, aan de gang is, is er een fundamentele verschuiving in één aspect van fietsen die onderweg zijn - de aandrijflijn.

We hebben SRAMs Rival eTap AXS groepset gereden om te zien waar het allemaal om draait.

Hoewel er de afgelopen jaren veel is veranderd in fietsen, zijn de fundamenten dat niet. Voor het grootste deel van de geschiedenis van fietsen in de moderne tijd zijn kabels gebruikt om te schakelen. Van op wrijving gebaseerde hendels tot slimmere geïndexeerde systemen, de principes waren hetzelfde: trek de kabel aan of maak de kabel los en laat veren in de shifters je ketting over de versnellingen bewegen.

Hoewel de geschiedenis van elektronisch schakelen teruggaat tot de jaren negentig, is het de lancering in 2001 van Shimanos Di2 (Digital Integrated Intelligence) die ons echt in het moderne tijdperk brengt, hoewel het 2009 was voordat het echt zijn stempel drukte.

Het aanbod van SRAM, het eTap-systeem, werd gelanceerd in 2015 en is sindsdien geëvolueerd naar drie niveaus - Red, Force en Rival, die de niveaus van SRAMs handmatige groepen weerspiegelen.

Als je bekend bent met de weggroepen van SRAM, weet je dat ze in de volgorde Apex, Rival, Force, Red lopen, van instapniveau tot professionele kwaliteit.

Het eTap-systeem is beschikbaar op Rival-, Force- en Red-niveau, wat betekent dat het een niveau lager is dan Shimanos Di2-systeem, dat op het moment van schrijven alleen op Ultegra en Dura-Ace is.

Dat is belangrijk, omdat Rival eTap een betaalbaarder draadloos systeem is en daardoor waarschijnlijk het meest benaderbaar is voor de meeste rijders, en zijn weg vindt naar mid-range fietsen, zoals de Boardman SLR 9.4 Disc, aan het meer betaalbare einde van het spectrum, maar met brede opties voor Trek - inclusief de Domane waarop we reden - Specialized en anderen.

Voor velen is de overstap naar elektronisch schakelen iets dat gebeurt wanneer je een nieuwe fiets koopt, hoewel je natuurlijk individuele onderdelen van het systeem of de complete groepset kunt kopen. Omdat het een 12-speed systeem is in plaats van 11-speed, kun je niet zomaar upgraden op een mix en match manier, je zou je achterwiel moeten aanpassen om een 12-speed cassette te nemen, maar het is een upgrade-optie voor die met een bestaande schijfremfiets.

Het complete systeem heeft een adviesprijs van ongeveer £ 1.268.

Als een puntvergelijking met die systemen met hogere specificaties, biedt het Rival-niveau geen schakelen op afstand - er zijn geen verbindingspunten voor hulpschakelknoppen. Het heeft een legeringshendel in plaats van koolstof en heeft niet de Orbit-vloeistofdemper op de achterderailleur die Force en Red biedt - maar verder is het vrijwel dezelfde ervaring.

De Rival eTap AXS-groepset is 12-speed, passend bij de Force en Red eTap-systemen en is een stap hoger dan de handmatige 11-speed groepen.

Dit heeft een verandering teweeggebracht, met een kleiner kettingblad vooraan en beginnend met een kleinere 10T-versnelling aan de achterkant. Er zijn twee cassettes beschikbaar in de Rival-familie, 10-30T en 10-36T - en het is de 10-36T die we hebben gereden - maar er is ook compatibiliteit met sommige Force- en Red eTap-cassettes.

Net als die systemen met een hogere specificatie, gebruikt de Rival ook een Flattop-ketting.

De andere belangrijke dingen om op te merken over het Rival eTap AXS-systeem is dat het alleen is ontworpen voor hydraulische schijfremmen. Er is geen velgremoptie. Dat kan sommige rijders verdelen die liever bij hun remklauwen blijven, maar dat is hier geen optie.

De remmen hebben uitgesproken kappen, worden aangedreven door een CR2032-batterij (die een paar jaar meegaat), waarbij de versnellingshendels je intuïtief door de versnellingen bewegen, zoals paddle-shifting op een automatische versnellingsbak van een auto.

Een tik op de linker hendel beweegt de derailleur naar links en de rechter hendel beweegt de derailleur naar rechts. Door beide tegelijk in te drukken, verschuift de voorderailleur. Als je gewend bent aan handmatig schakelen, klinkt dit misschien een beetje vreemd, maar na 10 minuten in het zadel ben je er helemaal mee eens - het is heel gemakkelijk om er grip op te krijgen.

De voorderailleur heeft zijn eigen batterij, net als de achterkant, en ze hebben allemaal kleine knoppen om het systeem te activeren of te koppelen en verbinding te maken met de AXS-smartphone-app - en je kunt de derailleur ook trimmen als deze niet zo netjes schakelt als je zou doen Leuk vinden.

Er is ook de optie voor een Quarq-vermogensmeter op het Rival eTap-systeem.

Afkomstig van handmatige shifters - en normaal gesproken op Shimano - is het eTap-systeem een wereld verwijderd van wat we als "normaal" zouden beschouwen. Er is echter geen reden tot schroom, want dat schakelen is zo intuïtief, het duurt maar een paar shifts en je zult je op je gemak voelen.

Net als bij autorijden kan de overstap van handmatig naar elektronisch schakelen de ervaring aanzienlijk veranderen. Het is nauwkeurig, het reageert super en je hoeft maar een duwtje in de rug te geven om de gewenste reactie te krijgen.

Dat is geweldig bij normaal rijden, vertragen tot een rood licht, je kunt door de versnellingen springen zonder een enorme beweging van een versnellingspook, maar het echte voordeel van zon gemakkelijk schakelen zit in de druppels - je kunt met een vingertop van versnelling veranderen en dat is op weg in beide richtingen.

Schakelen heeft een natuurlijke voorkeur voor kleinere versnellingen; zwaartekracht helpt als de ketting zakt en bij handmatige versnellingen, dat betekent dat het vaak meer moeite kost om naar grotere versnellingen te schakelen - het is langzamer, het is luidruchtiger, en dat is vaak waar je onnauwkeurigheid opmerkt door zaken als kabelrek.

Dit zijn kleine punten voor een ervaren rijder, maar omdat schakelen in beide richtingen zo naadloos is, is het gemakkelijk om op elektronisch schakelen te springen als gemakkelijker - en voor nieuwere rijders kan die soepelheid erg aantrekkelijk zijn in vergelijking met het alternatief.

We hebben het tot nu toe nog niet gehad over de kettingbladen. Met een 10-36T cassette aan de achterkant, moeten we toegeven dat er bij onze gebruikelijke ritten door de Surrey Hills geen grote roep is om naar het kleinere kettingblad te gaan. Maar dat is ook eenvoudig: door beide hendels tegelijkertijd in te drukken, springt hij naar beneden of weer omhoog, met naadloze efficiëntie.

Dat klinkt allemaal geweldig - en dat is het ook - maar er is meer aan het Rival eTap-systeem - er is het AXS-gedeelte. AXS (zei "toegang"), verwijst naar de smartphone-connectiviteit. Ja, u kunt uw telefoon aansluiten via de Android- of iOS-app, zodat u kunt communiceren met uw groepset.

Nou, het is echt een verbinding met de voor- en achterderailleurs en de hendels, waardoor je firmware-updates kunt pushen, maar ook een paar slimme opties opent.

Ten eerste kun je zien welke cassette je gebruikt. Als je een andere versnelling wilt, kun je dat in de app aangeven, zodat de achterderailleur weet wat er aan de hand is - en dat is belangrijk voor het versnellingsbeheer.

Je kunt ook het gedrag van de hendels veranderen, door de linker- en rechterfuncties om te wisselen als dat je voorkeur heeft.

Dan is er ook nog de optie voor multishift. Hierdoor kun je met een grotere versnelling van versnelling wisselen door de hendel ingedrukt te houden.

Je kunt dit volledig uitschakelen (ingedrukt houden zou slechts één versnelling zijn) of je kunt het instellen op twee, drie of "alle". Dat klopt, je kunt de hendel ingedrukt houden en de fiets zal proberen door alle achterversnellingen te schakelen terwijl je trapt.

Die "alles" -optie is misschien alleen handig als je van een top komt als je helemaal terug in je topversnelling wilt komen, maar de twee en drie opties kunnen handig zijn.

Nogmaals, ze zorgen voor een gemakkelijke verandering onderaan een heuvel of over de top van een heuvel komen, maar de multishift-down is ook handig bij het uitrollen naar een kruising, om je in een lagere versnelling te krijgen, klaar om weer weg te rijden.

In de compenserende modus, wanneer u het voorste kettingblad verandert, zal het achterste zich aanpassen om een soepele overgang in versnelling voor de rijder te maken en een grote sprong te voorkomen.

Dit vermijdt dat klassieke ding om in het kleinere kettingblad te vallen, het te gemakkelijk te vinden en twee versnellingen op te schakelen aan de achterkant - het eTap-systeem zal het voor je doen, wat zorgt voor een soepelere rijder. Dat is ook waar het belangrijk is om het systeem te vertellen welke cassette er op de fiets zit, zodat het op deze manier weet te compenseren.

In de sequentiële modus hoef je het kettingblad helemaal niet te verwisselen, het verschuift automatisch als je door de cassette aan de achterkant beweegt. Dat betekent dat als je de laagste versnelling op het grote kettingblad nadert, het naar het kleinere kettingblad zakt en aan de achterkant compenseert, zonder dat je erover hoeft na te denken - je blijft gewoon terugschakelen.

Hetzelfde gebeurt als je naar hogere versnellingen begint te schakelen - je raakt een punt waarop je automatisch naar de grote ring gaat, met een achtercompensatie. Dit is tot op zekere hoogte bedoeld om cross chaining te voorkomen, maar het geeft je echt minder om over na te denken en je hebt niet die dubbele druk nodig om de voorderailleur te verplaatsen.

Dit is waar het een beetje onhandig kan zijn, omdat het een beetje een ruwe overgang is naar de grote voorring, vooral omdat je op dat moment waarschijnlijk weer snelheid oppikt en behoorlijk hard trapt. Toegegeven, dat is waarschijnlijk de meest luidruchtige schakeling op elk versnellingssysteem.

Deze opties zitten allemaal in de app en voor degenen die wat meer technisch zijn, is het iets om mee te spelen om te zien wat bij je rijstijl past en tot op zekere hoogte, het type rit dat je het vaakst doet.

Sommigen zien het misschien als luie en doorgewinterde rijders zullen weten dat je in een handmatig systeem al deze dingen weet en het een tweede natuur wordt, maar er is nog steeds een naadloos gemak in het hele systeem dat je snel van gedachten zal doen veranderen.

De app zelf is oké. Als je eenmaal bent ingelogd, kun je een fiets instellen en componenten aan die fiets toewijzen, maar er zijn geen andere echte gegevens die via de app komen - zelfs niet van de Quarq-vermogensmeter die je als onderdeel van het systeem kunt hebben gemonteerd.

In plaats daarvan moet je compatibele fietscomputers of apps aansluiten om toegang te krijgen tot deze gegevens. Het ondersteunt Bluetooth en ANT+, dus het zal in grote lijnen werken met de belangrijkste spelers op de markt , waardoor je toegang hebt tot die vermogensmetergegevens, evenals versnellingsgegevens.

Als je fietscomputer dit ondersteunt (we gebruikten deHammerhead Karoo 2 ), kun je een uitlezing krijgen van de versnelling waarin je zit en het aantal shifts per rit, als die gegevens nuttig voor je zijn. Anders worden de vermogensgegevens gelogd zoals bij elke andere vermogensmeter, maar houd er rekening mee dat het in het Rival eTap-systeem een enkelzijdige opname is, waarbij de gegevens van de linkerkruk worden genomen.

Er zitten batterijen in de hendels, die ongeveer 2 jaar meegaan op basis van 15 uur per week rijden, terwijl de batterijen in de voor- en achterderailleur een paar maanden meegaan - afhankelijk van hoeveel je schakelt en hoeveel je rijdt .

Natuurlijk, het is iets anders om over na te denken en het gemakkelijke argument tegen dit type systeem is dat wanneer de batterijen leeg raken, je op een fixed gear fiets blijft rijden. Met zoveel mensen die zo vaak elektronische apparaten bij zich hebben - je hebt misschien een fietscomputer, telefoon, hartslagmeter, verlichting bij elke rit - is het geen grote stap om eraan te denken dat je ook de accus van je fiets moet opladen.

Rijden met draadloos schakelen heeft een aantal voordelen. Er is een vermindering van het aantal kabels, wat een aantal voordelen kan opleveren bij het frameontwerp, waardoor draadloos schakelen in de toekomst mogelijk een populaire optie wordt.

De slimme kant van de dingen zal waarschijnlijk een brede aantrekkingskracht hebben, hoewel er altijd mensen zullen zijn die denken dat het systeem het "gevoel" van handmatig schakelen mist. Hetzelfde geldt voor autos, met veel puristen die handmatig schakelen als superieur beschouwen - maar automatisch schakelen is duidelijk gemakkelijker voor de bestuurder.

De aantrekkingskracht van draadloos schakelen en zaken als sequentieel schakelen trekt misschien nieuwe rijders aan dan doorgewinterde veteranen, maar evengoed, voor degenen die toeren die iets minder willen nadenken, is er weer aantrekkingskracht.

Ja, het is duurder dan conventionele systemen, maar het feit dat we kijken naar vooruitgang met 12 snelheden in draadloos schakelen, maar niet in handmatig schakelen, suggereert dat dit is waar SRAM zijn inspanningen op levert. Natuurlijk, met een systeem als Rival eTap, ontworpen om betaalbaarder te zijn, kun je misschien een fiets krijgen die is uitgerust met dit systeem, in plaats van een groep met hogere specificaties van een rivaliserende fabrikant.

Uiteindelijk levert SRAM Rival eTap AXS een waardevolle bijdrage: het is het perfecte voorbeeld van trickle down-technologie, die iets nieuws brengt dat aantrekkelijk is voor diegenen die een nieuwe fiets willen kopen en de rijervaring voor hen willen veranderen.

We kunnen het niet helpen dat we het gevoel hebben dat draadloos schakelen de komende jaren steeds vaker zal voorkomen - meer gegevens, meer rij-opties en meer beslissingen die je moet nemen voordat je je volgende fiets koopt.